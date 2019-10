Konzert: Volbeat live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Volbeat wird am 1. November in Berlin spielen

Volbeat spielt am 1. November 2019 ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Volbeat live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Volbeat sind zurück! Die dänische Rockband um Sänger und Gitarrist Michael Poulsen geht auf "Rewind, Replay, Rebound"-Welttour und wird am 1. November 2019 ihr gleichnamiges Album in Berlin vorstellten. Im Gepäck haben Volbeat für ihre Berliner Fans neben den neuen Songs auch eine Auswahl ihrer großen Hits wie "Still Counting" und "Sad Man's Tongue".

Was können Besucher erwarten?

Fans dürfen sich auf eine einzigartige Mischung aus Metal, Rock'n'Roll, Punkrock, Country und Blues freuen. Ein Feuerwerk aus Licht- und Showeffekten soll den „Elvis-Metal“-Sound ins passende Licht rücken. Als Support werden Baroness und Danko Jones auftreten.

Wo wird Volbeat in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, für das Berlin-Konzert von Volbeat in in der Mercedes-Benz Arena sind keine regulären Karten mehr erhältlich. Wer sich auf der Internetseite der Veranstalter für den Event-Alarm registriert, erhält eine Benachrichtigung per Email, falls durch die Aufhebung von Sperrungen oder die Rückgabe von Kontingenten doch noch Tickets frei werden. Für das Konzert gibt es noch Premium-Tickets ab 189,00 Euro.

Wann startet das Konzert von Volbeat?

Der Einlass startet am Freitag (1. November) um 16.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 18.30 Uhr.

Welche Songs wird Volbeat in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Volbeat bei ihrem Konzert am 14. Oktober in Mailand:

The Everlasting Pelvis on Fire Doc Holliday Cloud 9 For Evigt Lola Montez Sad Man's Tongue Black Rose When We Were Kids Slaytan Dead but Rising Fallen Die to Live Seal the Deal Last Day Under the Sun

Zugabe:

The Devil's Bleeding Crown Leviathan Let It Burn Pool of Booze, Booze, Booza Still Counting

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Volbeat live in der Mercedes-Benz Arena, Freitag, 1. November 2019, Einlass gegen 16.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 18.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.