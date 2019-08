Veganes Sommerfest in Berlin: Das bietet das Straßenfest am Alexanderplatz

Das vegane Sommerfest in Berlin findet vom Freitag (23. August) bis Sonntag (25. August) am Berliner Alexanderplatz statt.

Berlin. Beim Veganen Sommerfest können Besucher drei Tage lang an rund 100 Informations- und Verkaufsständen vegane Produkte erwerben und ein vielfältiges Programm erleben. Hier finden Sie alle wichtigen Fragen und Antworten zum Veganen Sommerfest 2019.

Wann und wo findet das Vegane Sommerfest 2019 statt?

Rund um den Alexanderplatz findet am verlängerten Wochenende vom Freitag (23. August) bis zum Sonntag (25. August) zum 12. Mal das Vegane Sommerfest statt. An den Info-, Gastronomie- und Handelsständen warten internationale, pflanzliche Leckereien, vegane Bio- und Rohkost-Spezialitäten, tierversuchsfreie Kosmetik sowie lederfreie Mode auf die Gäste des Festes.

Hier finden Sie einen aktuellen Lageplan

Foto: Vebu

Wer veranstaltet das Fest?

Das Vegane Sommerfest in Berlin wird vom ProVeg (ehemals Vegetarierbund Deutschland/VeBu), dem Tierrechtsbündnis Berlin-Vegan und der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt. In diesem Jahr werden laut Angaben des Veranstalters mehr als 65.000 Besucher erwartet.

Was können Besucher erwarten?

An verschiedenen Ständen können sich Interessierte über über tierschutzrelevante Themen, gesunde Ernährung und veganen Lifestyle informieren. Bei individuellen Fragen lohnt es sich, die Experten von "Ask a vegan" aufzusuchen. In einem Pavillonzelt neben dem Vortragszelt stehen Veganerinnen und Veganer für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Wem der Sinn mehr nach Entspannung, Musik und ein kühles Getränk steht, dem bietet die Summer Lounge die richtige Umgebung. Neben internationalen Leckereien und veganen Bio- und Rohkost-Spezialitäten werden auf dem Alexanderplatz auch tierversuchsfreie Kosmetik, T-Shirts und lederfreie Produkte und Accessoires wie Gürtel und Schuhe angeboten. Musik, Kochshows und ein Kinderprogramm ergänzen das Sommerfest. Im Workshopzelt wird in kleinen Gruppen gewerkelt, gekocht und diskutiert. Im Tattoo-Zelt kann man sich eine bleibende Erinnerung an das Sommerfest stechen lassen.

Hier finden Sie einen Überblick zum Vortragsprogramm und den angebotenen Workshops.

Wie kommen ich zum Sommerfest?

Das Vegane Sommerfest findet am Alexanderplatz in Berlin Mitte statt und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erereichen. Der Eintritt ist kostenlos. Am Freitag (23. August) ist das Fest von 12 bis 20 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Veganes Sommerfest 2019, 23. bis 25. August 2019, Freitag (12 bis 20 Uhr), Sonnabend (11 bis 20 Uhr), Sonntag (12 bis 18 Uhr), Alexanderplatz, Alexanderplatz 1, 10178 Berlin; Eintritt frei.