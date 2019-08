Funkes „Super You“: das Magazin zum Gesundheitstrend

„Super You“, Deutschlands erstes HealthStyle-Magazin aus der Funke Mediengruppe, richtet sich an gesundheitsbewusste Leser.

Vegan, Low Carb, Paleo oder makrobiotisch? Die Ansichten zum Thema ultimatives Ernährungskonzept für ewige Jugend und Fitness gehen weit auseinander. Fest steht: Gesundes Essen liegt im Trend. Am 21. August erscheint deshalb in der Funke Mediengruppe, zu der auch die Berliner Morgenpost gehört, das erste HealthStyle-Magazin Deutschlands. „Super You“ richtet sich an Leserinnen und Leser, denen es wichtig ist, etwas für ihr körperliches und seelisches Wohl­befinden zu tun.

„Super You“ erscheint vierteljährlich und kostet 4,90 Euro.

Foto: SuperYou

„Längst ist das Thema Ernährungsgesundheit in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Jugend hängt dem Veganismus an, die Gruppe der High-Achiever trägt Schrittzähler, die Generation 40+ shoppt Nahrungsergänzungsmittel“, sagt Chefredakteurin Jessika Brendel – ihres Zeichens bekennende Kalorienzählerin. „Dieses Magazin soll ein zuverlässiger Kompass sein. Denn im ganzen Dschungel aus Influencern und selbst ernannten Ernährungscoaches ist es manchmal gar nicht so leicht, ausgemachten Blödsinn von wissenschaftlich basierten Fakten zu unterscheiden.“

In der ersten Ausgabe von „Super You“ kommen Köche, Ernährungswissenschaftler und Ärzte zu Wort. Dazu gibt es Rezepte, Buch- und Reisetipps, Ernährungsgeheimnisse von Hollywoodstar Gwyneth Paltrow und Ultraathlet Rich Roll sowie ein Porträt über Fitness-Internetstar Pamela Reif. Das Magazin hat 148 Seiten, erscheint vierteljährlich und kostet 4,90 Euro.