Berlin Fashion Week 2019 - Das müssen Sie zur Modemesse wissen

Anfang Juli versammeln sich wieder Designer und Modefans in der Hauptstadt. Alle wichtigen Infos zur Fashion Week in Berlin.

Die Galopprennbahn in Hoppegarten wurde zum Laufsteg

Berlin. Partys, Laufstege und Designer: Vom 1. bis 6. Juli 2019 konzentriert sich in der deutschen Hauptstadt während der Fashion Week wieder alles auf die Mode. Die Berlin Fashion Week ist Treffpunkt von Einkäufern, Fachbesuchern und Medienvertretern aus dem In- und Ausland. Designer zeigen im Rahmen der MBFW ihre Kollektionen für die Frühjahr-/Sommersaison 2020. Alle wichtigen Infos zu den Veranstaltungen, Modeshows und wie Sie Zutritt erhalten:

Wann und wo findet die Berlin Fashion Week statt?

Modefans können die Berlin Fashion Week vom 1. bis zum 6. Juli besuchen. Stattfinden wird die Modemesse an verschiedenen Veranstaltungsorten in Berlin. Hier finden Sie einen Überblick zu den Veranstaltungen und Locations.

Welche Veranstaltungen finden im Rahmen der Berlin Fashion Week statt?

Während der Berlin Fashion Week finden mehr als zehn Modemessen statt wie z.B. "Panorama", "Show & Order", Neonyt" für die Mode der Zukunft, die "Seek" für aktuelle Street-und Urbantrends, "die Fashionsustain" für nachhaltige Mode und Trends und die "MBFW" (Mercedes-Benz Fashion Week), auf der aufstrebenden Designer und etablierte Modemarken ihre aktuellen Kollektionen präsentieren. Neben den großen Messeveranstaltungen können sich Besucher der Berlin Fashion Week auf zahlreiche Fashion Shows, Partys und Side Events freuen.

Vogue Salon zieht ins KaDeWe

Wer schon immer einmal den Vogue Salon besuchen wollte, aber bisher keine Möglichkeit hatte, darf sich diese Saison freuen: Anlässlich des 40. Jubiläums der Vogue öffnet sich die Nachwuchsförderungsinitiative der Öffentlichkeit und zeigt Kollektionen ehemaliger und aktueller Vogue-Salon-Teilnehme im KaDeWe. Ab dem 26. Juni bis zum 13. Juli 2019 werden in den Schaufenstern des KaDeWe einzelne Looks aller 22 teilnehmenden Designer ausgestellt, noch bevor diese später im Vogue Salon zu sehen sein werden. Die eigentliche Präsentation findet ab dem 1. Juli 2019 in der zweiten Etage des Luxuskaufhauses statt.

MBFW bietet mehr Designern eine Plattform

Die MBFW für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2020 findet vom 1. bis 3. Juli 2019 im E-Werk in Berlin-Mitte statt und ist mit 16 Schauen und insgesamt knapp 30 teilnehmenden Brands und Designtalenten größer als in den letzten Jahren. Zu den teilnehmenden Labels auf dem Runway gehören etablierte Brands wie Riani, Maisonnoée und Sportalm Kitzbühel, Designer-Labels wie Lana Mueller, Lena Hoschek, Irene Luft und Rebekka Ruétz sowie die Nachwuchstalente Danny Reinke, #DAMUR, Lou de Bètoly und Richert Beil

Sind die Veranstaltungen während der Berlin Fashion Week öffentlich?

Nein, viele Events während der Berlin Fashion Week sind für Privatpersonen nicht zugänglich. Der Zutritt zu vielen Veranstaltungen erfolgt nur auf Einladung. Andere Events verlangen eine vorherige Anmeldung, eine Akkreditierung oder kosten Eintritt.

Hier finden Sie einen Überblick über den Veranstaltungskalender und die entsprechenden Zugangsbeschränkungen.

Was kann ich von der Berlin Fashion Week erwarten?

Viele Designer unterschiedlicher Genres stellen ihre Mode auf der Fashion Week in Berlin zur Schau. Große Themen, die die diesjährige Berlin Fashion Week 2019 beschäftigen, sind die Zukunft der Mode im Zusammenspiel mit Technologie. Die Fashiontech wird sich in diesem Jahr unter anderem auf Street Culture und E-Sport konzentrieren. Hier erfahren Sie mehr zum Schwerpunkt ‚Fashion & Technology’

Außerdem ist Nachhaltigkeit in der Modeindustrie (Sustainable Fashion) ein großes Thema auf der Modewoche. In diesem Jahr hat sich die Fashionsustain dem Themenkomplex Wasser verschrieben – von Mikroplastik bis bis ‚Water Stewardship’. Hier erfahren Sie mehr zum Schwerpunkt ‚Sustainable Fashion’

Berlin Fashion Week 2019, Montag, 1. Juli, bis Sonnabend, 6. Juli, verschiedene Veranstaltungsorte in Berlin. Mehr Informationen unter fashion-week-berlin.com

