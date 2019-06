Modelabel Max Mara: Eine Show zu Ehren Berlins

Das italienische Label Max Mara präsentiert am Montagabend seine neuesten Entwürfe im Neuen Museum in Berlin.

Berlin. Dass die Handtaschen von Max Mara zur Not auch als Regenschirm taugen, stellte Model Mandy Bork am Montagabend fest, als es während des Roten Teppichs zur Show des italienischen Labels im Neuem Museum plötzlich anfing zu gewittern. Das Model gehörte neben nationalen und internationalen Prominenten wie Moderatorin Palina Rojinski, Opernsängerin Nadja Michael, Hotelerbin Nicky Hilton und Hollywood-Schauspielerin Angela Bassett zu den Gästen der Präsentation der Resort Collection 2020.

Eine Zwischenkollektion mit Prêt-à-porter-Stücken, im Ursprung des Wortes designt als leichte Sommergarderobe für die betuchtere Gesellschaft, die im Winter in wärmere Gefilde flüchtet.Maria Giulia Maramotti, Nicola Gerber Maramotti und Luigi Maramotti – Nachfolger des 2005 verstorbenen Gründers Achille Maramotti an der Spitze des Familienunternehmens – und Creative Director Ian Griffiths hatten sich entschieden, ihre neuen Entwürfe außerhalb der Berliner Fashion Week Anfang Juli zu zeigen.

Kollektion ist eine Hommage an Berlin

Dabei hätte ein bisschen internationaler Glamour der Modewoche gut getan. Mit der Kulisse des ab 1843 von Friedrich August Stüler erbauten und 2009 von David Chipperfield rekonstruierten Hauses auf der Museumsinsel hatten sie sich für eine von Berlins schönsten Ecken entschieden. „Als ich an der Kunsthochschule war und viel ausgegangen bin, habe ich vom Berlin, David Bowie und Cabaret geträumt“, so Creative Director Ian Griffiths auf Instagram. Jetzt sei er endlich mit einer Kollektion vor Ort. Berlin habe er aufgrund seiner schwärmerischen Begeisterung als Student im Manchester der 80er-Jahre gewählt. Und weil in der deutschen Hauptstadt Geschichte so sichtbar sei. Die Kollektion sei deshalb auch eine Hommage an die Stadt.

Ihr Outfit erinnere sie an Marlene Dietrich, fand auch Franziska Knuppe. Auch wenn ihr kariertes Mantelkleid schon aus der Vorjahreskollektion sei. Das Model war frisch aus Venedig angereist, wo sie zu den Gästen der Hochzeit von Kollegin Barbara Meier gehörte. „Es war wunderschön“, so Knuppe. Mit seiner Frau Anna war Fußballer André Schürrle gekommen. Sie seien gerade nach Berlin gezogen, verriet das Paar. „Die Stadt ist entspannt, das genießen wir sehr.“

Bereits am Vorabend hatte es für ausgewählte Gäste, darunter Influencerin Caro Daur, ein Dinner im „Grill Royal“ an der Friedrichstraße und einen Cabaretabend mit Musicalsängerin Ute Lemper in Clärchens Ballhaus an der Auguststraße gegeben. Und auch im Anschluss an die Show unter dem Motto „Kunst trifft Architektur“ wurde im Neuen Museum noch bei einem Cocktailempfang weiter gefeiert.