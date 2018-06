Haim live in Berlin 2018 – Alle Infos zum Konzert

Haim spielen am 8. Juni ein exklusives Konzert in der Columbiahalle Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Die US-amerikanische Pop-Rock-Band Haim kommt im Rahmen ihrer " Sister Sister Sister"-Tour für zwei exklusive Konzerte nach Deutschland. Am 8. Juni spielt das Schwestern-Trio aus Los Angeles in der Columbiahalle Berlin. Im Gepäck: Songs aus ihrem aktuellen Album "Something to Tell You". Mit kalifornischer Entspanntheit verbindet das Geschwistertrio Danielle, Alana und Este Haim klassische amerikanische Folkmusik in der Tradition von Fleetwood Mac und Patti Smith mit den Beats und dem Feeling des modernen R'n'B im Geiste von TLC oder Destiny's Child.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Konzert von Haim sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert in der Columbiahalle ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert von Haim sind ab 28 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Haim spielen?

Diese Songs spielten Haim bei ihrem Konzert am 14. Mai in der US-amerikanischen Stadt St. Paul:

Falling Don't Save Me Little of Your Love My Song 5 Ready for You You Never Knew Walking Away Want You Back Nothing's Wrong Something to Tell You Forever The Wire

Zugabe:

Found It in Silence Right Now

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104: Haltestelle Friesenstraße.

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden.

Haim live in Berlin 2018, Freitag, 8. Juni 2018, Einlass 18.30 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.