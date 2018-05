Alice Cooper und Johnny Depp live – Alle Infos zum Konzert

Alice Cooper, Joe Perry und Johnny Depp spielen am 4. Juni in der Zitadelle Spandau

Die Hollywood Vampires spielen am 4. Juni in der Zitadelle Spandau. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Was haben Alice Cooper, Aerosmith-Gitarrist Joe Perry und Hollywoodstar Johnny Depp gemeinsam? Richtig, eine Rockband namens Hollywood Vampires. Was ursprünglich als kleine Show für Freunde und Familie in Los Angeles gedacht war, entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem weltweiten Top-Act.

2016 begeisterte das infernalische Trio mit ihren Liveauftritten Hundertausende Fans weltweit. Jetzt kommen die Rocker nach Berlin. Wer den Auftritt von Cooper, Perry und Depp nicht verpassen will, sollte sich den 4. Juni rot im Kalender anstreichen.

Wo werden die Hollywood Vampires spielen?

Das Konzert findet in der Zitadelle Berlin (Am Juliusturm 64, 13599 Berlin) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet gegen 17.30 Uhr. Gegen 19.00 Uhr beginnt das Konzert.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in Berlin?

Ja, für das Berlin-Konzert der Hollywood Vampires sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für das Konzert in der Zitadelle Spandau ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Karten für das Konzert sind ab 74,75 Euro im Vorverkauf erhältlich. Tickets sind online beispielsweise bei dem Ticketanbieter Dodotickets erhältlich.

Was kann ich von dem Hollywood Vampires-Konzert in Berlin erwarten?

Neben drei Legenden auf einer Bühne und einer energiegeladener Show von Alice Cooper, der von Johnny Depp und Joe Perry an den Gitarren begleitet wird, vor allem ein Feuerwerk von Hits und Rock-Klassikern - darunter "My Generation" (The Who), "Whole Lotta Love" (Led Zeppelin), "School's Out" (Alice Cooper) und "Another Brick in the Wall" (Pink Floyd).

Die Hollywood Vampires bei den Grammy Awards 2016

Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Welche Songs werden die Hollywood Vampires spielen?

Diese Songs spielte die Band bei ihrem Konzert in Pennsylvania am 21. Mai 2018:

I Want Mine Now Raise the Dead I Got a Line on You 7 and 7 Is My Dead Drunk Friends Five to One / Break On Through to the Other Side The Jack Ace of Spades Baba O'Riley As Bad As I Am The Boogieman Surprise I'm Eighteen Combination People Who Died Sweet Emotion Bushwackers "Heroes" Train Kept A-Rollin'

Zugabe:

School's Out

Wie komme ich zur Zitadelle Spandau in Berlin?

Konzertbesucher nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Die Zitadelle Spandau ist vom U-Bahnhof Zitadelle (U7), dem S-Bahnhof Spandau (S5), dem Bahnhof Berlin-Spandau (Fern- und Regionalverkehr) oder von der Busstation Zitadelle (X33) fußläufig erreichbar. Wer mit dem Auto zum Konzert fahren möchte, kann einen der umliegenden Parkplätze nutzen. Behindertenparkplätze befinden sich im Zitadellenweg.

Hollywood Vampires live in Berlin 2018, Montag, 4. Juni, Einlass ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19:00 Uhr, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin.