Die Toten Hosen spielen am 7. und 8. Juni zwei exklusive Open-Air-Konzerte in der Waldbühne. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Open-Air-Konzert Die Toten Hosen live in Berlin 2018 – Was Fans wissen müssen

Punk-Rock from Düsseldorf: Die Toten Hosen sind auch 2018 wieder auf großer Open-Air-Tour durch die Stadien der Republik unterwegs. In Berlin sollten sich Fans der Kultband den 7. und 8. Juni dick im Kalender anstreichen – denn da kommen Campino und seine Bandkollegen für zwei exklusive Freiluft-Konzerte in die Hauptstadt. Im Gepäck: Brandneue Songs aus ihrem 2017 veröffentlichten Album "Laune der Natur" und natürlich eine Auswahl der Hits und Klassiker aus mehr als 35 Jahren Bandgeschichte.

Wo werden die Toten Hosen in Berlin spielen?

Schauplatz der beiden Open-Air-Konzerte ist die Berliner Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin.

Wann geht es los?

Der Einlass beginnt am Donnerstag, 7. Juni, und Freitag, 8. Juni, gegen 16.00 Uhr. An beiden Tagen startet gegen 18.30 Uhr das Konzert der Toten Hosen. Beim Konzert am Donnerstag werden die Donots als Support das Publikum einheizen; zur zweiten Show am Freitag treten Royal Republic als Vorgruppe auf.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, für die beiden Konzerte der Toten Hosen in der Waldbühne sind leider keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Mit ein wenig Glück können auf Online-Ticketbörsen im Fansale noch Karten ergattert werden. Hier müssen Konzertbesucher aber meist etwas tiefer in die Tasche greifen.

Die Toten Hosen kommen nach Berlin

Foto: Jan Woitas / dpa

Achtung beim Ticketkauf aus zweiter Hand: Die Tickets für die Konzerte der Toten Hosen sind personalisiert, um überhöhte Ticketpreise auf dem Schwarzmarkt zu unterbinden. Beim Einlass muss zumindest der auf dem Ticket aufgedruckte Nachname mit dem vorzulegenden Ausweisdokument übereinstimmen.

Welche Songs werden die Toten Hosen spielen?

Diese Songs spielten die Toten Hosen bei ihrem Konzert am 20. Mai in Braunschweig:

Auswärtsspiel Opel-Gang Laune der Natur Niemals einer Meinung Das ist der Moment Die Schöne und das Biest Liebeslied Bonnie & Clyde Altes Fieber Alles was war Willkommen in Deutschland TNT Pushed Again Unter den Wolken Alles aus Liebe Wannsee Paradies Wünsch DIR was Hier kommt Alex Freunde

Zugabe:

Steh auf, wenn du am Boden bist Halbstark 10 kleine Jägermeister Schönen Gruß, auf Wiederseh'n Alles passiert Hey Jude Du lebst nur einmal Eisgekühlter Bommerlunder Tage wie diese You'll Never Walk Alone Reisefieber Verschwende deine Zeit

Wie komme ich zur Waldbühne?

Autofahrer sollten ihren Wagen ganz klar stehenlassen, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt sind Gehhilfen und alkoholfreie Getränke in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken, kleine Picknicktaschen und Plastikbesteck. Nicht erlaubt: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven - Stative - Videokameras - Klappstühle - Glas, Pet-Flaschen größer als 0,5 Liter, Dosen - Kinderwagen - Tiere - Waffen - Feuerwerkskörper - Haarspray, Sprühfarben.

Die Toten Hosen in der Waldbühne am Donnerstag und Freitag (7. und 8 Juni 2018), Einlass jeweils ab 16.00 Uhr, Konzertbeginn 18.30 Uhr, Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin