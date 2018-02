"Die alte Simon-Dach-Straße wird es nicht mehr geben"

Berlin. Michael Näckel (58) ist Bezirksbeauftragter des Dehoga Berlin und Mitglied im Präsidium des Verbandes. Seit 1999 betreibt er das Restaurant "Papaya" an der Krossener Straße im Simon-Dach-Kiez.

Wie sehen Sie das Außenausschank-Verbot ab 23 Uhr, das ab 2. Mai für Restaurants gelten soll?

Michael Näckel , Mitglied im Dehoga-Präsidium

Michael Näckel: Seit 2003 kennen wir diese Einschränkung aus dem mittleren Bereich der Simon-Dach-Straße. Da gilt dieses Verbot des Außenausschanks von Sonntag bis Donnerstag, jeweils ab 23 Uhr. Freitags und sonnabends ab 24 Uhr. Nun soll es an sieben Tagen in der Woche ab 23 Uhr für die gesamte Straße gelten. Das heißt, die wenigen Stunden an den Wochenenden, die genutzt wurden, um etwas mehr Umsatz zu erwirtschaften und zufriedene Gäste zu haben, fallen dann komplett weg. Das halte ich für einen schweren Schlag.

Warum?

Das bedeutet, dass man letzte Bestellungen im Schankvorgarten bis 22.30 Uhr oder allenfalls 22.40 Uhr aufnehmen darf. Und dann muss dafür gesorgt werden, dass der Gast bis 23 Uhr ausgetrunken hat und zufrieden seinen Sitzplatz verlässt. Das ist nicht wirklich machbar. Es wird gerade in den Sommermonaten bedeuten, dass die Gäste, denen das widerfährt, aufstehen, gehen und nicht wiederkommen. Die machen die Erfahrung ein- oder zweimal, und dann werden sie wegbleiben. Die alte Simon-Dach-Straße wird es dann nicht mehr geben.

Sind Sie selbst mit Ihrem Restaurant von der künftigen Regelung betroffen?

Unmittelbar nicht. Wir machen Speisegastronomie. Unser Hauptgeschäft ist bis 22 Uhr durch. Aber all jene Kolleginnen kriegen ein Problem, die getränkelastig arbeiten und die jene Besucher bewirten, die vorher bei uns gegessen haben oder aus dem Kino kommen. Diese Kolleginnen haben keine Chance. Es ist eine Illusion, zu glauben, die Gäste würden um 23 Uhr vom Schankvorgarten nach drinnen gehen.

Ist also ein Rückgang der Gastronomie an der Simon-Dach-Straße zu erwarten?

Das Gastronomie-Geschäft im Simon-Dach-Kiez nimmt bereits jetzt ab. Wer die Szene hier kennt, weiß das. Es ist nur in der Öffentlichkeit noch nicht angekommen. Ich bekomme Anrufe von Kollegen, die sagen, dass sie aufgeben wollen. Einige Betriebe sind bereits geschlossen. Leider ist eine Folge dieses Ballermann-Images, das die Straße bekommen hat, auch, dass ein Publikum angezogen wird, das unsere Betriebe erst gar nicht mehr besucht, sondern gleich zum Späti geht und sich dort volllaufen lässt. Und dann auf der Straße keine Grenzen mehr kennt. Das sind nicht unsere Gäste, aber deren Verhalten wird uns angelastet. Und das ist ein massives Problem.

Welche Lösungsansätze sehen Sie?

Das Lärmproblem betrifft vor allem den südlichen Teil der Simon-Dach-Straße, im Abschnitt von der Kopernikusstraße zur Revaler Straße. Viele junge Leute, die nachts zu den Clubs auf dem RAW-Gelände wollen, nehmen diesen Weg. Eine Lösung wäre, den direkten Zugang auf das Gelände an der Simon-Dach-Straße Ecke Revaler Straße zu schließen. Und gleichzeitig ein Wegeleitsystem zu initiieren, das sie über die Warschauer Straße hin zum Eingang an der Warschauer Brücke führt. Die Spätis und der Supermarkt an der Warschauer Brücke, die die Partytouristen mit Alkohol versorgen, verstärken das Problem allerdings massiv. Hierzu muss sich der zuständige Stadtrat etwas einfallen lassen, und er muss sein Ordnungsamt so umbauen, dass späte Kontrollen zur Normalität werden, sodass all die "schwarzen Schafe", die sich an bestehende Regelungen nicht halten, schmerzhaft sanktioniert werden können.

