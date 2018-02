Test für mehr Ruhe: Sperrstunde für die Simon-Dach-Straße

Anwohnerin Helene Trogisch ist skeptisch, ob die neue Regelung wirklich für mehr Ruhe sorgen wird. Sie will in eine ruhigere Gegend ziehen

Berlin. Lautes Gelächter, klirrende Gläser, gedämpfte Musik beschallt den Bürgersteig. Es riecht nach warmem Essen und süßen Cocktails, nach Bier und Zigarettenrauch. Die Simon-Dach-Straße ist voll mit gut gelaunten Menschen. Sie sitzen vor Bars und Restaurants, ziehen in Gruppen von Kneipe zu Kneipe, tummeln sich vor den Spätkaufläden. Die Stimmung ist gut, der Abend noch jung. Bevor es weiter in einen Club zum Tanzen geht, können noch etliche Stunden verstreichen.

Denn in der Partymeile zwischen RAW-Gelände und Boxhagener Straße, nur wenige Gehminuten entfernt vom S-Bahnhof Warschauer Straße, reihen sich Restaurants an Kneipen und Cafés. Spätkaufläden locken mit leuchtenden Reklametafeln, und Bars verkaufen in der Happy Hour ihre Cocktails schon ab 3,50 Euro. Die breiten Bürgersteige der Straße laden vor allem im Sommer zum Bleiben ein, wenn die Gastronomen und Barbesitzer für ihre Gäste Tische und Stühle nach draußen stellen. Dann ist in der Simon-Dach-Straße Hochbetrieb, und niemand denkt so schnell ans Schlafengehen.

Partylärm lässt Anwohner nicht zur Ruhe kommen

Der ganze Kiez im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist wegen seiner hohen Kneipendichte bei Touristen und Studenten beliebt und darf in keinem aktuellen Reiseführer fehlen. So manche Nacht wird von den Partygästen zum Tage gemacht. Sehr zum Leid der Anwohner. Denn denen ist das Partygetümmel vor ihrer Haustür viel zu laut. "Am schlimmsten sind die grölenden Horden, die hier nachts durch die Straßen ziehen", sagt Helene Trogisch. Das habe schon einige Nachbarn vertrieben.

Kellner Faizan Issad auf der Partymeile: Alle Gastronomen müssen sich demnächst wahrscheinlich draußen an dieselben Schlusszeiten halten

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

In ihrem Wohnhaus sind sie und ihre Familie eine der letzten mit Kindern, die noch da sind. "Am Wochenende ist es hier schon etwas wie am Ballermann", und der Lärm begrenze sich nicht nur auf die Straße. Auch in den Hinterhöfen werde es nachts oft laut, wenn die Mitarbeiter der Bars und Restaurants nach ihrer Nachtschicht scheppernd den Müll entsorgen. "Wenn die Partygäste weitergezogen sind, geht der Aufräumlärm los", berichtet die junge Mutter.

Auch Gabriele Heinemann hat schon viel von dem Lärmproblem gehört. Die Wissenschaftlerin ist nur für einige Wochen Anwohnerin in der Simon-Dach-Straße. Sie hütet so lange die Wohnung einer Freundin. "Das Schlafzimmer geht nach hinten raus in den recht ruhigen Innenhof", und auch in den vorderen Zimmern halte sich der Lärmpegel jetzt im Winter noch ganz gut in Grenzen. "Ich habe von Nachbarn und Freunden aus der Straße aber schon so manche Geschichte gehört, im Sommer muss es hier wirklich schlimm sein."

Bezirk will Außen-Ausschank verkürzen

Seit Jahren gehen beim Ordnungsamt des Bezirks Beschwerden der Anwohner im Simon-Dach-Kiez ein, weil der Geräuschpegel sie nachts nicht zur Ruhe kommen lässt. Um Abhilfe zu schaffen, hat der Bezirk bereits einige Versuche unternommen. Beispielsweise 2015, als Pantomime-Künstler bei Partygängern im Kiez für mehr Sauberkeit und gegenseitiges Verständnis warben. Auch Gespräche zwischen Kneipen­betreibern und Anwohnern wurden organisiert. Doch eine wirkliche Verbesserung erzielten die Projekte nicht. "Die Moderationen und Veranstaltungen haben nicht ausreichend geholfen", sagt Sara Lühmann, Pressesprecherin der Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne).

Allein im vergangenen Jahr seien 364 Lärmbeschwerden der Anwohner des Bezirks eingegangen, nirgendwo sonst konzentrierten sich so viele davon auf eine einzelne Straße wie in der Simon-Dach-Straße. "Für 2017 haben wir 39 Beschwerden zu Betrieben im Simon-Dach-Kiez insgesamt und 18 in der Simon-Dach-Straße selbst. Dazu existieren etliche sich auch wiederholende Meldungen zum Lärm in der Simon-Dach-Straße, ohne dass sie bestimmten Betrieben zugeordnet werden können", so Lühmann.

Berkan Tanriverdi (27, l.), Mitarbeiter in der Markthalle, macht sich keine großen Sorgen über weniger Kunden im Spätkauf

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Damit soll jetzt Schluss sein. Eine neue Allgemeinverfügung der bezirkseigenen Arbeitsgruppe fair.kiez soll das Partylärmproblem in den Griff bekommen. In der heißt es, dass der Ausschank auf den Bürgersteigen an Werktagen und am Wochenende nur noch bis 23 Uhr gehen darf. Dann spätestens müssen die Tische weggeräumt und die Gäste hineingegangen oder weitergezogen sein. Gelten soll die neue Regelung ab dem 2. Mai, ihre Einhaltung soll das Ordnungsamt mit Unterstützung der Polizei kon-trollieren.

"Mit der geplanten Allgemeinverfügung wird der Außen-Ausschank für alle Lokale auf der Simon-Dach-Straße gleichermaßen eingeschränkt. Bisher gab es hier für verschiedene Gaststätten unterschiedliche Regelungen", sagt Ordnungsstadtrat Andy Hehmke (SPD). Diese Maßnahme könne den nächtlichen Lärm nachhaltig einschränken.

Eine klassische Speerstunde ist das laut Pressesprecherin Sara Lühmann eigentlich nicht. "Die Betriebe können weiter so lange aufhaben, wie sie möchten. Lediglich der Außen-Ausschank wird reguliert", so Lühmann. Dass überhaupt auf den Bürgersteigen der Straße bedient werden dürfe, setze eine Sondergenehmigung des Bezirks voraus. Diese seien individuell mit den Betrieben vereinbart und immer dann verkürzt worden, wenn sich regelmäßig Anwohner beschwert hatten. Die neue Regelung sei deshalb auch für die Kneipenbesitzer und Gastronomen gerechter, weil sich konkurrierende Unternehmen an dieselben Uhrzeiten halten müssten.

Gastronomen befürchten Verluste durch die Verfügung

"Für die Bars könnten die verkürzten Zeiten einen erheblichen Schaden anrichten, vor allem im Sommer", sagt Berkan Tanriverdi. Der 27-Jährige ist Mitarbeiter im Spätkauf Markthalle auf der Simon-Dach-Straße. "Eine Sperrstunde ist immer schlecht fürs Geschäft, aber was soll man machen?" Er selbst mache sich aber nicht so große Sorgen. Die Spätkaufläden seien von der Regelung nur indirekt betroffen, denn auch ohne Stühle werde die Laufkundschaft im beliebten Kneipenkiez nicht ausbleiben.

Vorerst. Einige Barbetreiber befürchten, dass die Kundschaft ganz in die benachbarten Straßen abwandern könnte, solange die Sperre nur für die Simon-Dach-Straße gelte. "Dann gehen die Leute vielleicht lieber gleich woanders hin, wenn sie wissen, dass sie bei uns im Sommer nicht so lange draußen sitzen können wie da drüben", sagt Marco Potre­ck. Ihm gehört das Rockz, eine Musikkneipe in der Mitte der Straße. Gut finde er die Maßnahme nicht, er wohne selbst im Kiez und verstehe die anderen Anwohner nicht so ganz.

"Klar kann das hier mal lauter werden. Das weiß man ja auch schon, wenn man hierherzieht." Außerdem glaube er nicht, dass der Ausschank auf dem Bürgersteig der größte Lärmverursacher ist. "Ich habe meine Gäste hier im Griff. Das Pro­blem sind eher die Spätis", sagt der 44-Jähri­ge. Denn am meisten Krach würde nicht die sitzende, sondern die laufende Kundschaft machen. Den neuen Uhrzeiten für den Außen-Ausschank sehe Potre­ck selbst gespannt entgegen. "Für mich bedeutet die Sperre nur zwei Stunden weniger Außen-Ausschank in der Woche", wie sich das auf den Umsatz auswirke, könne er erst nach dem Sommer sagen.

Auch Matthias Dumke ist nicht glücklich mit der Allgemeinverfügung. Der 34-jährige Restaurantfachmann arbeitet bei mehreren Geschäften im Kiez und wohnt selbst nicht weit von der Simon-Dach-Straße entfernt. "Dass es hier nachts nicht unbedingt leise ist, vor allem am Wochenende, wussten die Leute doch, als sie hierhergezogen sind. Und nun merken sie plötzlich, dass es sie stört", sagt Dumke. Als Arbeitnehmer käme ihm die Regelung grundsätzlich sogar entgegen, denn "wer will schon gerne um zwei Uhr morgens noch den Ausschank draußen übernehmen?". Doch schließlich hingen auch Arbeitsplätze an der Gastronomie und Schankwirtschaft im Kiez. "Ich habe schon das Café-Sterben der Mainzer Straße mitbekommen, das möchte ich hier nicht auch noch sehen müssen."

Karola Vogel von der Nachbarschaftsinitiative "Die Anrainer" gefällt die neue Regelung ebenfalls nicht so ganz. Allerdings deshalb, weil sie ihr nicht weit genug geht. Seit mehreren Jahren setzt sich die 53-Jährige bereits für die Interessen der Anwohner im Friedrichshainer Südkiez ein. Mit den Anrainern hatte sie bereits 2015 eine Verkürzung des Außen-Ausschanks in der Simon-Dach-Straße erreicht. Die neue Regelung weite diese lediglich um ein paar Meter bis zur Revaler Straße aus.

"Die Maßnahme bringt den Anwohnern der anderen Lärm-Hotspots wie in der Sonntagstraße oder am Boxhagener Platz wenig", sagt Vogel. Der Geltungsbereich entspräche damit bei Weitem nicht der Größe, die Oliver Nöll (Linke) in einem Antrag an die Bezirksverordnetenversammlung gefordert hatte. Neben der gesamten Simon-Dach-Straße führt der auch den Boxhagener Platz, die Krossener Straße, die Grünberger Straße, die Sonntagstraße und die Lenbachstraße auf. Die aktuelle Empörung der Wirte über die neue Allgemeinverfügung zeigt laut Vogel außerdem, dass sich bisher kaum jemand an die bereits geltende Regulierung des Außen-Ausschanks gehalten habe.

Unterm Strich werde es aus Sicht der Anrainer kaum Verbesserungen für die Anwohner geben, sollte die neue Regelung ab Mai in die Tat umgesetzt werden. Auch Anwohnerin Helene Trogisch ist sich nicht sicher, ob die Verkürzung des Außen-Ausschanks die Straße wirklich ruhiger machen kann: "Solange die Bars bis spät nachts offen haben und Gäste zum Rauchen nach draußen gehen, wird es hier insgesamt wahrscheinlich nicht viel ruhiger werden."

Dass die neue Sperrstunde für die Simon-Dach-Straße – und nur für die Simon-Dach-Straße – kommt, daran lässt sich wohl nichts mehr ändern. Denn viel steht der Allgemeinverfügung nicht mehr im Wege. Zwar muss der Text noch abgestimmt, rechtlich geprüft und dann im Bezirksamt erlassen werden. Da allein vier der fünf Bezirksamtsmitglieder, darunter die Bürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) selbst, ebenfalls Mitglieder der Arbeitsgruppe fair.kiez sind, dürfte die neue Regelung so gut wie beschlossen sein.

"Für uns ist das ein Testlauf. Wir werden die neue Regelung evaluieren und sehen, ob sie etwas verändert", so Pressesprecherin Lühmann. Wenn der Versuch erfolgreich ist, wolle man ihn 2019 eventuell auch auf die umliegenden Straßen ausweiten.

Helene Trogisch wird den Versuch des Bezirksamts nicht mehr abwarten. "Wir ziehen hier bald weg, in eine etwas ruhigere Gegend", sagt die junge Mutter. Verdrängt von den Touristen fühle sie sich aber nicht: "Das ist halt die Großstadt hier, und wenn wir das nicht mehr wollen, müssen wir weggehen. Man kann ja nicht erwarten, dass der Kiez immer gleich mitmacht, wenn man älter wird."

