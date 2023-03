Delikatessen in Berlin: Dieser Laden mit Feinkost aus Spanien überzeugt

Berlin. Manchmal kann Berlin doch verzaubern. Im Jahr 2011 wurden Alberto Sana und seine Lebensgefährtin ­Silvia Valero von Freunden nach Berlin eingeladen. Und die Stadt begeisterte die beiden derart, dass sie beschlossen, hierherzuziehen. Und einen Plan ­hatten sie auch: Zwei Jahre lang knüpften Sana und Valero Kontakte zu kleineren Lebensmittelproduzenten ihrer spanischen Heimat, schlossen Deals ab, hängten ihre gut bezahlten Jobs im IT-Bereich an den Nagel – und betätigten sich ab 2013 auf den besten Wochenmärkten Berlins vom Winterfeldt- bis zum Boxhagener Platz als Anbieter von spanischen Spezialitäten, die alle Direktimporte waren.

Das Geschäft lief gut, aber der große Traum konnte erst 2020 erfüllt werden: das eigene Ladengeschäft. Mitten im ersten Corona-Lockdown ging das Paar mit dem Feinkostladen „Origens“ im Friedrichshainer Kiez nahe dem Bersarinplatz an den Start. „Das war möglich, weil es sich ja um ein Lebensmittelgeschäft handelte und es somit offen haben durfte“, ­erklärt Alberto Sana. Sana ist 43. Mit sechs Jahren war er mit seiner ­Familie aus dem westafrikanischen Staat Guinea-Bissau nach Portugal ausgewandert und als junger Mann nach Spanien umgezogen, wo er auch die Katalanin Silvia Valero kennenlernte.

Der Chef ist voller Euphorie über seine Produktauswahl

Einen solchen Geschenkekorb hat „Origens“ ebenfalls im Angebot.

Foto: Martin Schwarz

Gleichberechtigt betreiben die beiden „Origens“, zu deutsch: „Herkunft“. Und trotz ihrer Herkunft sprechen beide recht gut Deutsch, auch dank „Integrationskurs B1“ und „B2“. Und so kann der mehrsprachig kompetente Chef in verschiedenen Zungen über seine Produkte schwärmen – und er tut das mit ansteckender ­Euphorie: „95 Prozent unserer Ware sind Direkt­importe aus Spanien, egal ob nun Olivenöl, Reis, Wein, Wurst oder Käse.“ Wobei man wegen der Transportdauer bewusst auf Frischkäse verzichte. „Aber probieren Sie mal diesen Schafskäse, das ist ein ,Queso de ovaja añejo‘, der ist mindestens zwölf Monate gereift!“

Und wirklich: köstlich, und das für faire 3,80 Euro für 100 Gramm. Während Silvia ­Valero in der Küche werkelt, schwärmt sich Sana in einen Rausch: „Der Iberico-Schinken ist der beste Schinken der Welt, denn die Schweine essen nur Eicheln!“ Der Preis ist mit um die elf Euro für 100 Gramm allerdings auch „gesalzen“. Beim Probieren schneidet auf der Zunge des Testers der legendäre Serrano-Schinken fast genauso gut ab, für ein Drittel des Preises der Iberico-Konkurrenz.

Sana holt aus einem seiner Regale eine Packung Turrón, eine Süßware aus Mandeln und Honig. Er zeigt auf ein anderes Regal: „Der Turrón da hinten, den habe ich im Sortiment, weil die Kunden danach fragen. „Aber der hier“ – er hält seinen Riegel hoch – „den importiere ich von der Firma ,Sirvent‘ aus Barcelona.“ Vergleicht man die Zutaten, muss man Sana recht geben: Mit den 70 Prozent Mandelanteil und den 17 Prozent Honig aus Barcelona können die anderen nicht mithalten.

Genießen in Berlin – Lesen Sie auch:

Es gibt auch einen wechselnden Mittagstisch

Selbst die ganzen Weine im Regal hat Alberto Sana alle durchprobiert – er grinst verschmitzt. „Ich kenne viele der Winzer persönlich und weiß auch um die Erzeugung der Weine.“ Er holt seinen edelsten Tropfe aus dem Regal: „Das hier ist unser bester Wein, ein ,Monasterio de San Miguel‘.“ Kostenpunkt: 35,90 Euro. Den eigentlichen Grund für diesen Hang zum Alleinimport neben der Freude am Verkosten nennt er auch: „Es gibt in dieser Stadt so viel Konkurrenz, deshalb kaufen wir so gut wie nichts von deutschen Importeuren ein, so ­arbeiten wir am ,Unique Selling Point‘.“ Also am Alleinstellungsmerkmal für seinen Laden „Origens“.

Ein weiteres solches Merkmal ist auch der wechselnde ­Mittagstisch, den Sana und Valero im Angebot haben: Von den ­gefüllten Zucchini über spanische Kroketten bis zur Tortilla ist so manche Leckerei zu haben – für um die zehn Euro. Und manchmal gibt es sogar Paella, „aber nur auf Vorbestellung“. Und für die braucht man natürlich aus ­Spanien importierten Reis, der vorrätig ist. Ebenso wie exquisites Olivenöl, etwa die Sorte „Arbequina“ (500 Milliliter für 9,75 Euro). Oder Mojo, die Würzsoße, die viele aus ihrem Kanaren-Urlaub kennen. Die bei „Origens“ stammt von der „Familia Suárez“.

Ein abschließender Lebensmitteltipp, der stammt nicht von Sana, sondern von einem Freund des Autors aus der Nachbarschaft: „Die Chorizo bei ,Origens‘ ist großartig, der Laden ist eine echte Bereicherung für unsere Gegend!“

Origens Rigaer Str. 105, Friedrichshain, Tel. 0163/046 67 16, Mo.–Fr. 10–19 Uhr, Sbd. 9–17 Uhr. Das Geschäft bietet auch Catering für bis zu 60 Personen an, origensberlin.business.site

Spezialitätenläden in Berlin (Auswahl)