Polizeibericht Berlin: Mann attackiert Polizisten in Karow mit Holzlatte

+++ Mann verwüstet Kirche und attackiert Beamte mit Holzlatte +++

Ein 43 Jahre alter Mann hat im Berliner Ortsteil Karow den Innenraum einer Kirche verwüstet und Polizisten mit einer Holzlatte angegriffen. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach dem der Mann am Dienstagnachmittag herumschrie, mit der Holzlatte auf einen Beamten ein- und weiter um sich schlug, konnte er letztendlich festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die attackierten Polizeikräfte blieben unverletzt.

+++ Ehepaar prallt mit Auto frontal gegen Hauswand +++

Bei einem Verkehrsunfall in Johannisthal ist am Dienstag ein Ehepaar beim Fahren in seinem Auto schwer verletzt worden. Der 87 Jahre alte Fahrer hatte den Wagen gegen 14.55 Uhr auf dem Segelfliegerdamm in Richtung Stubenrauchstraße gesteuert. Bei einer roten Ampel angekommen, bremste er nicht, sondern saß verkrampft hinter dem Lenkrad und reagierte auf nichts. Die 78 Jahre alte Ehefrau griff daraufhin ins Lenkrad. Das Auto steuerte nach rechts von der Fahrbahn, überfuhr einen Stein, durchbrach dann einen Zaun und prallte schließlich frontal gegen eine Hauswand. Das Ehepaar klagte über Schmerzen an den Oberkörpern. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Der Segelfliegerdamm war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt.

+++ Versuchter Geldautomaten-Aufbruch: Polizei sucht Zeugen +++

Drei Männer haben versucht, einen Geldausgabeautomaten in Biesdorf aufzubrechen. Die Tat geschah im Dezember 2019. Die Polizei bittet um Mithilfe - sie fahndet mit Fotos nach den Tätern. Hier geht es zu der Polizeimeldung.

+++ Unterirdisches Abfallsystem brennt in Mitte +++

In der Nacht zu Mittwoch meldeten Anwohner der Feuerwehr-Leitstelle einen brennenden Müllcontainer in der Rosenstraße 16 in Mitte. Als die Feuerwehr eintraf, wollten die Kameraden mit dem Löschen beginnen. Dann stellen die Feuerwehrmänner aber fest, dass es sich um eine Art unterirdisches Müllentsorgungs-System handeln muss. Es konnte nicht ohne Weiteres ein Löschangriff gestartet werden. Zur Sicherheit wurde eine weitere Staffel alarmiert. Der Container wurde gewaltsam mit Hilfe eines Trennschleifers und eines Spreizers geöffnet, dann begann der Löschangriff. Insgesamt brannte das Untergrundsystem über 60 Minuten. Der Feuerwehreinsatz war nach fast zwei Stunden beendet.

+++ Senior bis zur Bewusstlosigkeit getreten +++

Während eines Streits hat ein junger Mann einem Senior in Rahnsdorf bis zur Bewusstlosigkeit gegen den Kopf getreten. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wartete der 70-Jährige am Dienstag gegen 10.45 Uhr vor einer Arztpraxis in der Nähe der Fürstenwalder Allee auf ein Rezept, als ein als jung beschriebener, Mann mit einem Fahrrad vorbeikam und die beiden begannen, sich zu streiten. Lesen Sie hier weiter.

+++ Porsche-Fahrerin zu schnell unterwegs +++

Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei hat am Dienstagabend eine 25 Jahre alte Porsche-Fahrerin in Charlottenburg kontrolliert. Die Frau soll gegen 22 Uhr in Höhe der Avus-Tribünen in einer 80-Zone mit 160 km/h unterwegs gewesen sein. Die 25-Jährige soll sich dann mehrfach den Kontrollversuchen der Polizei entzogen haben; dabei fuhr sie auch rückwärts auf der Stadtautobahn. In Höhe der Mecklenburgischen Straße kam es dann zur Kontrolle. In der Polizei-Mitteilung heißt es: "Der Beifahrer soll für die Spritztour mit dem geliehenen Porsche nur mit einem Pyjama und einem Bademantel bekleidet gewesen sein." Die Fahrerin muss nun mit drei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und mindestens 680 Euro Bußgeld rechnen.

+++ Schuttcontainer in Flammen +++

In der Libauer Straße in Friedrichshain brannte in der Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr ein Schuttcontainer. Die Feuerwehr konnte rasch löschen. Wenig später stand eine Mülltonne in der Liebigstraße in Brand. Dabei wurde ein geparktes Auto beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt in allen Fällen.

