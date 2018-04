Wo man am 1. Mai in Berlin feiern kann

Veranstaltungen in der Nacht zum 1. Mai:

Walpurgisnacht mit Lars Eidinger

Schauspielstar Lars Eidinger brilliert an der Schaubühne nicht nur als Hamlet, sondern auch als DJ der Veranstaltung "Autistic Disco". Wer des Techno überdrüssig ist, der kann sich hier der besten Popmusik der letzten Jahrzehnte hingeben. Früh kommen empfiehlt sich: Das seltene Event ist sehr begehrt!

Wann: Montag, 30. April 2018; ab 23:00 Uhr

Wo: Schaubühne am Lehniner Platz; Kurfürstendamm 153, 10709

Tanz in den Mai im Ritter Butzke

Aka Aka, Mollono.Bass, Kollektiv Ost, Pilocka Krach usw.: Auch wem die Namen dieser DJs absolut nichts sagen – ab Mitternacht werden sie das Ritter Butzke zum Beben bringen und Feierwütige auf verschiedenen Floors verwöhnen.

Wann: Montag, 30. April 2018; ab 23:59 Uhr

Wo: Ritter Butzke; Ritterstrasse 26, 10969

Wem das nicht reicht: Auch das Chalet, Birgit & Bier, Rosi´s, Musik & Frieden und viele andere Clubs haben ein spezielles Programm für diese Nacht aufgestellt.

Blumen sind ein beliebter Kopfschmuck in der Walpurgisnacht und am 1. Mai.

International Jazz Day Berlin

Wer gerne etwas gediegener in den Mai kommt, der kann in der Galerie "The Ballery" am Nollendorfplatz das Solokonzert von Johanna Summer genießen und danach mit Künstlerin und Galeristen plaudern. Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Wann: Montag, 30. April 2018; ab 20:00 Uhr

Wo: The Ballery; Nollendorfstrasse 11-12, 10777

Maifeuer in der Kulturbrauerei (Prenzlauer Berg)

Hier gibt es Unterhaltung für die ganze Familie – und das schon ab 18:00 Uhr: Straßenkünstler, Streetfood, Maifeier und neun Partyfloors. Der Eintritt ist zunächst kostenfrei, ab 22:00 kostet es 12 Euro.

Wann: Montag, 30. April 2018; ab 18:00 Uhr

Wo: Kulturbrauerei; Schönhauser Allee 36, 10435

Chillen für den Frieden im Mauerpark

Die "Friedvolle Walpurgisnacht" im Mauerpark lädt sanfte Geister aller Arten zu Friedensgebet und Feuershow ein. Wer nicht nur am Lagerfeuer sitzen und zuhören möchte, der kann zu jeder Menge Live-Musik das Tanzbein schwinden.

Wann: Montag, 30. April 2018; ab 16:00 Uhr

Wo: Mauerpark; Gleimstraße 55, 10437 Berlin

Feuertänzer sind sehr beliebt in der Walpurgisnacht.

Foto: Kay Nietfeld / picture alliance / dpa

Neben dem 15. Myfest in Kreuzberg und dem ersten MaiGörli im Görlitzer Park können sich die Berliner am 1. Mai auch hier wohlfühlen:

Buntes Treiben im Spreepark

Am 1. Mai lädt der Verein Kulturspreepark e.V. zur Walpurgisnacht «Anderswelt» im Spreepark. Alle halbe Stunde (letzter Rundgang 18:30 Uhr) führen die Veranstalter durch ein Labyrinth von Clowns, Trommlern, Tänzern – auch die kleine Hexe und ihre Raben warten auf die Besucher. Das Besondere an dem Event: Es versucht eine Brücke zur Gehörlosenkultur zu schlagen. Dank Deaf Poetr und Co. sind barrierefreie Rundgänge für jeden zugänglich.

Wann: 1. Mai 2018; ab 15:30 im halbstündigen Takt bis zum letzten Rundgang um 18:30 Uhr

Wo: Spreepark Berlin; Kiehnwerderallee 1-3, 12437 Berlin

Politik und Kinderspaß

Wer das Politische mit dem Vergnüglichen verbinden möchte, der kann an der 1. Mai-Kundgebung zum Tag der Arbeit des Deutschen Gewerkschaftbundes (DGB) teilnehmen. Um 11:00 Uhr beginnt die Ansprache, die anschließend in einem großen Kinder- und Familienfest auf der Straße des 17. Juni mündet.

Wann: Montag, 1. Mai 2018; ab 11:00 bis 18:00 Uhr

Wo: Brandenburger Tor und Straße des 17. Juni

Zünftige Stimmung am Neuen See

Frühaufsteher können sich ab 10:00 Uhr im Biergarten am See im Tiergarten vergnügen. Besonders romantisch: die Lichterketten in der Dämmerung...

Wann: 1. Mai 2018; 10:00 bis 24:00 Uhr

Wo: Café am Neuen See; Lichtensteinallee 2, 10787

Zwei Nächte lang sind die Berliner im Tanzfieber.

Kinder willkommen, Reggae-Fans ebenso

Kinder und Eltern kommen im Yaam auf ihre Kosten: Neben der Reggae und Dub Musik für die Erwachsenen gibt es für den Nachwuchs Spaß in der Spiel-und Bastelecke am Ufer.

Wann: 1. Mai 2018; ab 12:00 Uhr

Wo: Yaam; An der Schillingbrücke 3, 10243

Maifest für alle Wetterlagen

Der Suicide Circus im RAW-Gelände hat vorgesorgt und seine Location für alle Wetterlagen vorbereitet. Bei gutem Wetter gibt es den Techno draußen auf die Ohren, bei schlechtem Wetter wird drinnen gefeiert.

Wann: 1. Mai 2018; ab 11:55 Uhr

Wo: Suicide Circus; Revaler Str. 99, 10245

Der letzte Tanz im Bassy

Die Vintage-Institution kann die Miete im teuren Norden nicht mehr zahlen und muss raus. Doch bevor all die Erinnerungen an Burlesque-Soirées, Country-Sausen und Rockabilly-Partys der Vergangenheit angehören, wird noch einmal richtig gefeiert. Von 16:00 bis 22:00 Uhr gibt es sogar einen Outdoor-Bereich.

Wann: 1. Mai 2018; ab 16:00 Uhr

Wo: Bassy Cowboy Club; Schönhauser Allee 176A, 10119

Mit dem Auto unterwegs? Diese Sperrungen sollte man bis zum 02. Mai beachten:

Tiergarten und Mitte:

Die Sperrung der Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor wird in der Zeit von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr bis zum Großen Stern erweitert. Auch die Ebertstraße bleibt zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße in beiden Richtungen voll gesperrt.

Der Bereich der Spandauer Straße zwischen Karl-Liebknecht-Straße und Hackescher Markt ist von 08:00 Uhr bis ca. 11:00 Uhr gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr ist dort eingestellt.

Kreuzberg:

Das 15. MyFest führt ab ca. 06:00 Uhr zu Straßensperrungen rund um den Oranien-, Heinrich- und Mariannenplatz. Erfahrungsgemäß kann es zusätzlich auch zu spontanen Sperrungen der Skalitzer Straße im Bereich zwischen Schlesischem und Kottbusser Tor kommen.

Neukölln:

Aufgrund einer Demonstration kann es zwischen 12:30 und 18:00 Uhr zu Behinderungen im Bereich Karl-Marx-Platz, Richardplatz, Schudomastraße, Braunschweiger Straße, Karl-Marx-Straße, Sonnenallee und Hermannplatz kommen.

Neu-Hohenschönhausen:

Zwischen 07:00 Uhr und 21:00 Uhr ist die Vincent-van-Gogh-Straße zwischen Falkenberger Chaussee und Warnitzer Straße gesperrt.

Grunewald:

Eine Demonstration beginnt ca. 13:30 Uhr am S-Bahnhof Grunewald. Der Zug führt über Auerbachstraße, Douglasstraße, Koenigsallee, Oberhardter Weg, Höhmannstraße, Regerstraße, Griegstraße, Hubertusbader Straße, Brahmsstraße, Richard-Strauß-Straße, Dellbrückstraße, Bismarckallee, Herbertstraße und Koenigsallee bis zur Fontanestraße.