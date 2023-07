Hitze in Südeuropa: Spanien, Griechenland, Italien – wo es gefährlich heiß wird

Hitzewelle Über 48 Grad möglich: Wo es in Südeuropa am heißesten wird

Athen/Berlin. Dem Süden Europas steht ein heißes Wochenende bevor – ein extrem heißes. Die Europäische Weltraumagentur ESA geht von Temperaturen weit jenseits der 40-Grad-Marke aus. Es sollen demnach die höchsten jemals in Europa gemessenen werden.

Bislang liegt die Rekord-Marke bei 48,8 Grad, aufgezeichnet im August 2021 in der Region Sizilien. "Nach dem heißesten je gemessenen Juni, sieht der Juli auch nicht besonders kühl aus", schreibt die ESA dazu auf Twitter. Der Überblick von Westen nach Osten.

After the hottest June on record, July is not looking so fresh either. 🌡️



A major heatwave is predicted to rise temperatures as high as 48°C.



This map shows Land surface temperatures reaching 46°C in Rome and Madrid, and 47°C in Seville.#Cerberus

🔗 https://t.co/lEwVxkecb2 pic.twitter.com/LAyKdL4LDF — ESA Earth Observation (@ESA_EO) July 13, 2023

Spanien

In Spanien ebbte die zweite offizielle Hitzewelle dieses Sommers am Donnerstag zunächst wieder ab. Der Wetterdienst Aemet rief nur noch für den Süden Gran Canarias die höchste Alarmstufe Rot aus. Auf dem Festland soll es aber vor allem in Teilen Andalusiens mit Temperaturen von bis zu 40 Grad sehr heiß bleiben.

14/07 09:01 #AEMET #FMA nivel naranja por temp. max y/o costeros y/o viento para hoy en Canarias, Andalucía y Navarra . . Imagen en vigor a las 09:01 (tabla actualizada haciendo CLIC EN LA IMAGEN), o visite https://t.co/aIJV7DDYto https://t.co/eLDRjCfWIj — AEMET (@AEMET_Esp) July 14, 2023

Zuvor hatte die Hitzewelle den Menschen in vielen Regionen Spaniens schwer zugesetzt. Die höchsten Temperaturen wurden mit knapp unter 45 Grad in Andalusien und in Murcia gemessen. Aber auch auf Mallorca übertraf die Quecksilbersäule zeitweilig die 40-Grad-Marke. Lesen Sie dazu auch: Spanische Hitzewelle kommt – Wie heiß wird es in Deutschland?

Italien

Italien leidet bereits seit Tagen unter der Hitze. Wegen des afrikanischen Hochdruckgebiets "Cerbero" – der mehrköpfige Höllenhund aus der griechischen Mythologie – wurde unter anderem auf Sardinien und in der Region Apulien am Mittwoch die 40-Grad-Marke geknackt. Für etliche Städte rief das Gesundheitsministerium die höchste Alarmstufe Rot für Hitze aus.

Das könnte Sie interessieren: Streiks in Italien – Was Urlauber jetzt wissen müssen

Und Entspannung ist nicht in Sicht: Auf "Cerbero" soll "Caronte" mit noch höheren Temperaturen folgen. Anfang nächster Woche soll das Hochdruckgebiet seine maximale Hitze erreichen – mit Temperaturen von über 40 Grad etwa in Rom, Florenz und Bologna. In Teilen Sardiniens herrschen dann sogar bis zu 47 Grad, auf Sizilien laut Esa 48 Grad.

Italien Hitze Tipps

Zum Schutz vor der Hitze hat das italienische Gesundheitsministerium ein Youtube-Video veröffentlicht. Es rät den Menschen unter anderem, mindestens 1,5 Liter Wasser am Tag zu trinken und keine Kunstfaserkleidung zu tragen, damit das Schwitzen nicht eingeschränkt wird.

Griechenland

In Griechenland stellen sich die Menschen ebenfalls auf Extreme ein: In Athen soll das Thermometer bereits am Freitag auf 41 Grad klettern. Auch am Samstag soll es deutlich mehr als 40 Grad geben. Bereits in der Nacht zum Freitag blieben die Temperaturen über 30 Grad – für den menschlichen Körper besonders anstrengend, da er sich bei solchen Temperaturen nur schlecht erholen kann, wie griechische Ärzte im Staatsrundfunk sagten.

Das Kulturministerium hat die Verwalter von archäologischen Sehenswürdigkeiten wie der Akropolis angewiesen, die Besuchermagneten zwischenzeitlich für mehrere Stunden zu schließen, wenn es zu heiß wird. Das Rote Kreuz ist im Einsatz. Neben mindestens 30.000 Wasserflaschen pro Tag verteile die Organisation auch Flyer, um vor den Gefahren hoher Temperaturen zu warnen, sagte der Präsident des griechischen Roten Kreuzes, Antonios Avgerinos, am Donnerstag. Hier weiterlesen: Hitzewelle in Griechenland erwartet – Urlaubsorte betroffen

#hitzewelle in #griechenland rollt an. Das gr Rote Kreuz verteilt gratis kühles Wasser unterhalb der #akropolis . Im Moment „nur“ 38 Grad in #athen . Morgen werden in manchen Landesteilen bis zu 44 Grad erwartet. @tagesschau @Weltspiegel_ARD @br24 pic.twitter.com/PRwitludQg — Moritz Pompl (@mori_pori) July 13, 2023

Viele Gemeinden halten klimatisierte Hallen geöffnet, damit man dort Schutz suchen kann. Auf ältere Menschen sowie Kranke und Kleinkinder solle besonders geachtet werden, hieß es. Zudem dürften Haustiere und Streuner nicht vergessen werden – ihnen solle überall ausreichend Wasser hingestellt werden.

Staatsbedienstete sind angehalten, im Homeoffice zu arbeiten. Zudem ordnete das Arbeitsministerium an, dass die Mitarbeiter von Lieferservicen wie etwa Pizzadiensten erst nach 17 Uhr die Arbeit aufnehmen dürfen. Arbeitgeber sollen außerdem flexible Arbeitszeiten ermöglichen, damit die Menschen die Mittagshitze vermeiden.

Bulgarien

In Bulgarien ist es die erste Hitzewelle des Jahres: Bereits am Donnerstag riefen die Behörden die zweithöchste Warnstufe Orange aus, den heißesten Tag seit Jahresbeginn. Höchsttemperaturen bis 41 Grad gibt es in Plowdiw und in Russe an der Donau. Die Hitzewelle soll das Land Meteorologen zufolge rund zehn Tage lang fest im Griff haben. Angenehmer bleibt es mit rund 32 Grad an der Schwarzmeerküste.

Hitze überstehen: Experten geben Tipps

Ärzte empfehlen, die Mittagshitze im Freien zu meiden und am besten eine Siesta zu halten. Lockere, leichte Kleidung ist ebenso wichtig wie ausreichend Wasser. Alkohol hingegen passt nicht zur Hitze – er wirkt demnach bei hohen Temperaturen stärker und belastet den Kreislauf zusätzlich.

Hitzewelle: Weltweiter Rekord eingestellt

Erst kürzlich wurde ein weltweiter Hitzerekord übertroffen: Die durchschnittliche globale Temperatur lag der US-Plattform "Climate Reanalyzer" zufolge ab dem 3. Juli eine Woche lang über dem bisherigen Rekordwert von 2016 – es war also die heißeste Woche seit Beginn der Aufzeichnungen.

Die hohen Temperaturen zeigen sich zunehmend auch bei den Todeszahlen: Im Sommer 2022 gab es in Europa mehr als 60.000 hitzebezogene Todesfälle, wie ein Forschungsteam im Fachmagazin "Nature Medicine" am Montag berichtete. Deutschland hatte mit 8173 Toten die drittmeisten Hitzeopfer zu beklagen, nach Italien (18 010 Tote) und Spanien (11 324 Tote). (pcl/dpa/AFP)