Griechenland: Extreme Hitzewelle - So heiß wird es in den Urlaubsorten

Athen. Vom griechischen Sommer war bisher nicht viel zu spüren. Hellas hat den kühlsten und verregnetsten Frühling seit Jahrzehnten hinter sich. Aber jetzt kommt die große Hitze: Ab Mitte dieser Woche soll das Thermometer in vielen Landesteilen Griechenlands über 40 Grad steigen. Trost für die Touristen: Auf vielen Ferieninseln wird sich die Hitze in Grenzen halten.

Griechenland: Erste große Hitzewelle des Sommers

„Wenn unsere Prognosen stimmen, stehen wir vor einer schwierigen Situation“, sagt Kostas Lagouvardos, Forschungsdirektor für Meteorologie am Observatorium Athen und wissenschaftlicher Leiter des Wetterportals meteo.gr. Am Montag stiegen die Temperaturen in Athen auf 33 Grad. Das ist ein üblicher Wert für Juli, den heißesten Monat des Jahres. Aber ab Mittwoch erwarten die Meteorologen die erste große Hitzewelle dieses Sommers mit Temperaturen von über 40 Grad.

„Besonders besorgniserregend ist, dass die Hitze lange andauern wird“, sagt der Wetterexperte Lagouvardos. Er rechnet mit einer Woche. Andere Meteorologen erwarten sogar, dass die Höchsttemperaturen für die kommenden zehn Tage über 40 Grad klettern werden.

Temperaturen von über 40 Grad: Klimatisierte öffentliche Räume in Athen

In Athen und anderen Städten stellen die Stadtverwaltungen von Dienstag an klimatisierte öffentliche Räume zur Verfügung, in denen Menschen vor der Hitze Zuflucht suchen können. Dieses Angebot richtet sich vor allem an Ältere. Auch Menschen mit Kreislauferkrankungen sind besonders gefährdet.

Die Athener Stadtverwaltung hat eine Notrufnummer für Hitzegeplagte geschaltet – da passt endlich mal die Bezeichnung Hotline. Auch an durstige Vierbeiner denkt der Athener Bürgermeister Kostas Bakogiannis: Er lässt jetzt im ganzen Stadtgebiet Wassernäpfe für streunende Hunde und Katzen aufstellen.

Der Aufstieg zur Athener Akropolis und die Besichtigung ihrer antiken Baudenkmäler dürfte in den nächsten Tagen schweißtreibend werden. Für die griechische Hauptstadt prognostizieren die Meteorologen am Freitag 41 und am Samstag 43 Grad. In den Tagen darauf soll es mit 39 Grad nur ein wenig kühler werden.

Hitzewellen in Griechenland nehmen zu

Die Touristen auf den meisten Ferieninseln dürften allerdings vom Schlimmsten verschont bleiben. Denn dort sorgt eine Brise vom Meer für Abkühlung. Für Kreta werden in der Spitze 34 Grad, auf Mykonos und den anderen Kykladeninsel sogar nur rund 30 Grad erwartet. Deutlich heißer wird es allerdings auf Rhodos und Kos mit 39 bis 40 Grad. Für die Küsten der Halbinsel Peloponnes erwarten die Wetterforscher 37, für die Insel Korfu 36 Grad.

Hitzewellen sind in Griechenland in den Monaten Juni bis August nicht ungewöhnlich. Aber sie nehmen in ihrer Intensität und Häufigkeit zu. Das zeigt eine Studie griechischer Meteorologen, die Anfang dieses Jahres in der Fachzeitschrift „Climate“ veröffentlicht wurde.

In den Jahren 1950 bis 1990 erlebte Griechenland im statistischen Durchschnitt 0,7 Hitzewellen pro Jahr. Zwischen 1990 und 2020 stieg die Häufigkeit auf 1,1 pro Jahr. Auch regional gibt es eine Zunahme: Die Gegenden Griechenlands, die mindestens einmal im Jahr von einer Hitzewelle betroffen sind, haben sich seit 1990 verdoppelt.

