Autobahn: Barista-Bahn und Fastfood-Hölle – der Kulinarik-Check

Mit Autobahnen in Deutschland verbinden die wenigsten kulinarischen Hochgenuss. Dennoch kehren täglich Hunderttausende in Raststätten ein. Dabei kann es zwischen der A7, der A3 und der A9 teils beträchliche Unterschiede beim gastronomischen Angebot geben. Auf welcher deutschen Autobahn man mit hungrigen Magen am kürzesten auf eine Raststätte warten muss und andere kulinarischen Eigenheiten, hat eine Untersuchung des Lebensmittel-Lieferdienstes "Hello Fresh" errechnet.

Deutschlands Autobahnen erstrecken sich auf über 13.000 Kilometer und ergeben damit laut Bundesverkehrsministerium das viertlängste Autobahn-Netz der Welt. Millionen Autofahrer sind auf ihr im Sommer auf dem Weg in den Urlaub nach Italien, Österreich oder Frankreich und wollen mit Essen und Getränken versorgt werden. "Hello Fresh" hat sich für die Untersuchung auf die Raststätten, Tankstelle und Restaurants der neun längsten Autobahnen in Deutschland beschränkt. Die A7, A3, A1, A4, A9, A8, A6, A2 und A5 ergeben zusammen immerhin 5.000 Kilometer Autobahn.

Wer nach einer Rastmöglichkeit sucht, muss auf der A5 am kürzesten auf die nächste Gelegenheit warten. Alle 6,3 Kilometer gibt es auf der 440 Kilometer langen Strecke eine Raststätte, Tankstelle oder Autohof. Die A5 startet in Hessen am Hattenbacher Dreieck und verläuft bis nach Baden-Württemberg an die deutsch-schweizerische Grenze. Die naheliegende A8 schnitt am schwächsten ab. Hier gibt es im Schnitt nur alle 10,3 Kilometer eine Rastmöglichkeit.

A3 ist "Barista-Bahn" - Autobahn mit den meisten Kaffee-Stopps

Darüber hinaus hat "Hello Fresh" auch errechnet, welche Autobahn die meisten ungesunden Versuchungen bereithält. Demnach gibt es auf der A9 von Berlin nach München alle 15 Kilometer Fast-Food-Restaurants, die Burger, Sandwiches oder Pizza anbieten. Auf der A4 gibt es die wenigsten Fast-Food-Restaurants. Ganze 30,7 Kilometer muss der hungrige Autofahrer hier für einen ungesunden Snack fahren.

Ohne Kaffee fährt auf deutschen Autobahnen nichts. Und auf der A3 muss man am wenigsten darauf verzichten. Nur 8,8 Kilometer dauert es im Schnitt bis zur nächsten Kaffeemöglichkeit. "Hello Fresh" erklärt deshalb die A3 prompt zur "Barista-Bahn". Die "müdesten" Autofahrer hat wohl die A8 mit durchschnittlich 12,6 Kilometern zwischen den Kaffeestationen. Laut "Hello Fresh" wurden hier neben Tankstellen nur reine Cafés wie Coffee Fellows, Starbucks oder Waynes Coffee gezählt.

Den Titel für Deutschlands kulinarischste Autobahn hat sich ebenfalls die A5 verdient. Dafür addierte die Untersuchung alle Raststätten, Autohöfe und ihre Tankstellen, Fast Food Restaurants und Gaststätten zusammen. Die Qualität der Angebote spielte dabei keine Rolle. Alle 3,7 Kilometer gibt es auf der A5 eine Essensmöglichkeit. Insgesamt 120 Angebote gibt es auf der 440 Kilometer langen Strecke.

Allerdings wurden die verschiedene Restaurants, Cafes, Fast-Food-Restaurants auf einem Rastplatz jeweils gezählt und dann wiederum auf die Strecke verteilt. Deshalb dauert es in der Kategorie "kulinarischste Autobahn" kürzer bis zur nächsten Essensmöglichkeit als bis zur nächsten Raststätte.

Dauerhungrige aufgepasst: Am längsten muss man auf der A4 mit 5,4 Kilometer auf eine Möglichkeit warten, um sich den Bauch vollzuschlagen. (os)

