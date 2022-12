"Alien-Mineralien" in Meteorit: Forscher machen außergewöhnlichen Fund

So wahrscheinlich ist ein Asteroiden-Einschlag

Wissenschaft Entdeckung: Forscher finden "Alien-Mineralien" in Meteoriten

Berlin. Ein 15,2-Tonnen-schwerer Meteorit, der in Somalia auf der Erde eingeschlagen war, hat eine kleine Sensation enthüllt. Ein Teil des Gesteinsbrockens wurde von Forschenden der University of Alberta in Kanada untersucht.

Dabei fand das Team um Professor Chris Herd Erstaunliches heraus. Denn der Meteorit enthielt gleich zwei Mineralien, die auf der Erde nicht vorkommen – und somit außerirdischen Ursprungs sind. Zum einen das Mineral Elaliit, das nach dem Fundort des Meteoriten – der Stadt El Ali –benannt wurde. Auch interessant: Norwegen: Forscher machen überraschenden Fund in 400 Metern Tiefe

Der andere außerirdische Stoff wurde zu Ehren der Forscherin Lindy Elkins-Tanton auf den Namen Elkinstantonit getauft. Ein interessanter Umstand: Beide Materialien wurden zuvor bereits synthetisch im Labor erzeugt. Daher mussten die Forschenden die im Meteoriten gefunden Mineralien nur noch mit den synthetischen abgleichen.

Birgt der Meteorit noch mehr "Alien-Mineralien"?

Möglicherweise birgt der Gesteinsbrocken sogar noch ein drittes außerirdisches Mineral. Wenn die Forscher noch mehr Proben des Meteoriten erlangen können, könnte dieses noch identifiziert werden – und potenziell sogar noch weitere Substanzen.

Aktuell befindet sich der Meteorit allerdings nicht mehr in Somalia, sondern soll nach China geschafft worden sein, um dort möglicherweise einen Käufer zu finden. Auch interessant: Cézanne-Gemälde birgt Geheimnis – nach 160 Jahren gelüftet

Die Forschung an Meteoriten ist für die Wissenschaft deshalb so wichtig, weil sie Hinweise über die Entstehung solcher Himmelskörper und sogar des Sonnensystems geben können. Zudem können neuartige Materialien auch für eine Weiterverwertung interessant sein – etwa zur Herstellung neuer Materialien.