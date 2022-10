Corona: 116.806 Corona-Neuinfektionen – RKI meldet sinkende Inzidenz

Das RKI meldet am Donnerstag 116.806 Corona-Neuinfektionen

Warnung der Krankenkäuser – Grünen-Experte fordert vier Milliarden Euro Hilfsgelder

Arzneimittelbehörde genehmigt Impfungen für Babys und Kleinkinder

Berlin. Die Corona-Herbstwelle sorgt in vielen Betrieben und Behörden für einen hohen Krankenstand und Personalnot. Besonders Krankenhäuser warnen vor einer prekären Lage im Winter: Inflation und Krankmeldungen des Personals werden "erheblichen Einfluss auf die Versorgung haben", so die Deutsche Krankenhausgesellschaft.

Auch am Donnerstag meldet das Robert Koch-Institut (RKI) entsprechend hohe Infektionszahlen: So habe es 116.806 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gegeben. Die Inzidenz lag bei 661,3 – am Vortag war sie noch etwas höher bei 670,5.

Gleichzeitig werden viele Fälle nicht mehr erfasst, weil nicht alle Infizierten PCR-Tests durchführen lassen und die Gesundheitsämter mancher Bundesländer ihre Zahlen nicht mehr regelmäßig aktualisieren.







5.02 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 661,3 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 670,5 gelegen (Vorwoche: 793,8; Vormonat: 258,8). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 116.806 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 145.213) und 223 Todesfälle (Vorwoche: 176) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für einen Corona-Test in den Händen.

Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Krankenhäuser warnen – Grünen-Experte fordert vier Milliarden

3.39 Uhr: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat vor drohenden Versorgungsengpässen gewarnt und einen „umfassenden Inflationsausgleich“ gefordert. Die stellvertretende DKG-Vorsitzende Henriette Neumeyer sagte der „Rheinischen Post“ vom Donnerstag, die Krankenhäuser stünden vor einem schwierigen Herbst und Winter. „Personalausfälle werden uns die nächsten Wochen und Monate begleiten und auch erheblichen Einfluss auf die Versorgung haben“, sagte Neumeyer.

Corona-Infektionen und andere Atemwegserkrankungen sorgten für einen hohen Krankenstand. „Die Personalausfälle liegen weit über dem üblichen jahreszeitlichen Maß“, sagte Neumeyer. „Gleichzeitig haben wir erhebliche Zuwächse bei Covid-positiven Patienten.“ Die Krankenhäuser benötigten dringend eine Entbürokratisierung von Prozessen, „damit das verfügbare Personal auch sinnvoll eingesetzt werden kann“.

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen forderte von Bund und Ländern Milliardenhilfen für die Kliniken. „Man muss zur Zeit davon ausgehen, dass im Bereich der Krankenhäuser finanzielle Hilfen im Umfang von mindestens vier Milliarden Euro und im Bereich der Pflegeeinrichtungen weitere 650 Millionen Euro für die nächsten Monate erforderlich sind“, sagte Dahmen der „Rheinischen Post“. Um eine Pleitewelle zu vermeiden, brauche es jetzt kurzfristige finanzielle Hilfen.

Europäische Arzneimittelbehörde genehmigt Corona-Impfungen für Babys ab sechs Monaten

0 Uhr: Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat Corona-Impfungen für Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter genehmigt. Die Behörde mit Sitz in Amsterdam erteilte am Mittwoch grünes Licht für die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Sie empfehle den Comirnaty-Impfstoff von Biontech für Kinder zwischen sechs Monaten und vier Jahren und den Moderna-Impfstoff Spikevax für Kinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren, teilte die Behörde mit.

Für Kleinkinder werden demnach geringere Dosen der Impfstoffe empfohlen als für Erwachsene. Der Comirnaty-Impfstoff werde in drei Dosen, Spikevax in zwei Dosen verimpft. „Für Kinder in diesen Altersgruppen werden beide Impfstoffe als Injektion in die Muskeln des Oberarms oder Oberschenkels verabreicht“, empfiehlt die EMA.

Die Empfehlungen der EMA werden an die Europäische Kommission weitergeleitet. Eine Zulassung durch die Kommission gilt nun als Formsache.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Ältere Corona-News von Mittwoch, 19. Oktober, finden Sie hier.

