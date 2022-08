Hunziker und Ramazzotti werden Großeltern: Tochter Aurora schwanger

Durch “Wetten, dass…?” und “DSDS” gelang Michelle Hunziker in Deutschland der TV-Durchbruch. Aber auch in Italien und der Schweiz ist sie erfolgreich. Ein Blick auf ihr Leben.

Rom. Die kurze Sommerbeziehung mit ihrem neuen Freund, dem Arzt Giovanni Angiolini (41) ist angeblich bereits zu Ende, doch Michelle Hunziker (45) tröstet sich mit Nachwuchs. Die Schweizer Moderatorin und ihr Ex-Ehemann, Italiens Pop-Idol Eros Ramazzotti (58), werden Großeltern. Die gemeinsame Tochter Aurora (25) ist schwanger, berichtet das gutinformierte italienische Magazin "Chi". Vater des Kindes, das im Januar zur Welt kommt, ist der römische Manager Goffredo Cerza (26) mit dem Aurora seit fünf Jahren liiert ist.

Laut der Zeitschrift war Hunziker mit Tochter Aurora vor wenigen Tagen beim Urlaub auf Sardinien in einer Apotheke gesichtet worden, wie sie einen Schwangerschaftstest kauften. Damit häuften sich Spekulationen, ob und wer von den beiden in freudiger Erwartung sein könnte. Während die vielen Bikinibilder, die die beiden posten, noch keine Spekulationen zuließen, enthüllte "Chi", dass die junge Aurora schwanger ist.

Ramazzotti und Hunziker werden im Januar 2023 erstmals Großeltern

Damit erweitert sich die Patchwork-Familie. Von 1998 bis 2009 war Ramazzotti mit Hunziker verheiratet und bildeten ein glamouröses und beliebtes Paar des italienischen Showbiz. Getrennt war es bereits seit 2002. Mit ihrem zweiten Ehemann Tomaso Trussardi, mit dem sie bis Januar sieben Jahre lang verheiratet war, hat Hunziker zwei Töchter, Sole (8) und Celeste (7).

Ramazzotti, einer der bekanntesten Musiker Italiens, hatte sich 2019 von seiner zweiten Ehefrau, dem Model Marica Pellegrinelli getrennt, mit der er zwei Kinder, Raffaella (11) und Gabrio (7) hat. Ramazzotti und Pellegrinelli waren fünf Jahre lang verheiratet gewesen.

Die Gerüchteküche brodelt: Gibt es ein Liebes-Comeback?

Die Trennung von Ehemann Trussardi hatte Hunzikers Fans von einem Liebes-Comeback mit Ramazzotti träumen lassen. Im Februar hatte Hunziker als Moderatorin ihrer vom italienischen Canale 5 gesendeten Show "Michelle Impossible" Ramazzotti als Gast in ihrer Sendung empfangen. Der Popstar sang im Studio seinen Hit "Piu bella cosa", den er für Hunziker komponiert hatte. Vor dem Auftritt küsste die Moderatorin ihren Ex-Mann leidenschaftlich. Der gemeinsame Auftritt in der Show beflügelte die Hoffnungen der Fans auf eine Wiedervereinigung des Ex-Paares, Hunziker versicherte jedoch, dass sie mit Ramazzotti nur "gute Freunde" seien.

Jetzt teilen die beiden das Glück, zum ersten Mal Großeltern zu werden. Seiner 1997 geborenen Tochter Aurora hatte Ramazzotti den gleichnamigen Hit gewidmet, der zu seinen größten Erfolgen zählt. Mit ihrem populären Vater hat Aurora seit jeher eine enge Beziehung. "Etwas Großartiges verbindet uns. Wir kennen uns schon seit viel länger als nur aus diesem Leben", schrieb Aurora kürzlich auf Instagram.

Italo-Popstar Eros Ramazzotti pflegt enge Bande in der Patchwork-Familie

Vater Ramazzotti hat auch eine exzellente Beziehung zu ihrem Partner Goffredo, der bisher oft bei den Familienurlauben dabei war, die Aurora mit ihrer Mutter und ihrem Vater verbringt. Goffredo Cerza stammt ursprünglich wie Eros Ramazzotti aus Rom, promovierte in Ingenieurbauwesen in London und arbeitet derzeit als Marketingmanager und Geschäftsanalytiker in Mailand, wohin er gezogen ist, um näher bei Aurora zu sein. Die werdende Mutter wird inzwischen ihre Karriere als Moderatorin und Influencerin fortsetzen. Im Juni hatte sie ein großes Benefiz-Konzert auf dem Mailänder Domplatz mit dem Titel "Love-Mi" moderiert. Auch in verschiedenen Radio- und TV-Programmen ist Aurora Ramazzotti aufgetreten.

Dieser Text erschien zuerst auf morgenpost.de