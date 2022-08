"The Voice"-Coach Peter Maffay: Bin kein Experte der Show

Musiker Peter Maffay nimmt in der 12. Staffel von "The Voice" erstmals auf dem roten Coach-Sessel Platz. Die Show hat ihn überrascht.

Ein neuer Coach wird in der 12. Staffel "The Voice of Germany" auf dem roten Stuhl platz nehmen. Wer dieses Jahr geht und stattdessen wiederkehrt, zeigt das Video.

Das ändert sich bei "The Voice of Germany" 2022

Gesangsshow Neuzugang Peter Maffay: Bin kein "The Voice"-Experte

Berlin. Peter Maffay hat als Sänger und Rock-Musiker mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Musikbranche. Mit "The Voice of Germany" kannte sich der 72-Jährige im Gegensatz dazu bislang nicht besonders gut aus. Das erklärte der Neuzugang unter den Coaches im Video-Interview mit Prosieben.

Dort sagte Tabaluga-Miterfinder Maffay, er habe sich nie viel mit der Sendung beschäftigt: "Ich kannte dieses Format, aber nicht in ausführlicher Form", so Maffay. "Ich bin kein Experte, was 'The Voice' anbelangt." Erst mit der Anfrage der Show-Machenden sei die Neugierde größer geworden, verrät er. "Wenn ich schon da eingeladen werde, dann beschäftige ich mich ein bisschen damit."

Die deutsche Ausgabe von "The Voice" startet am Donnerstag auf Prosieben (donnerstags) und Sat.1 (freitags). Neben Maffay nehmen Rea Garvey, Mark Forster und Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß auf den Coachsesseln Platz. Kloß kehrt nach einer einjährigen Pause in die Sendung zurück.

Stefanie Kloß saß bereits fünfmal auf dem Jury-Stuhl der "The Voice"-Formate und ist dieses Jahr wieder dabei.

Foto: Andre Kowalski/ProSieben/SAT.1/dpa

"The Voice": So lange kennen Maffay und Garvey sich schon

Maffay selbst hatte offenbar noch nicht so viel Zeit, sich mit seiner Kollegin und den Kollegen zu unterhalten. Alle drei seien "Sonderklasse" sagt er im Interview, allerdings habe er sich mit manchen noch nicht so viel beschäftigt wie mit anderen.

Einzig Rea Garvey kenne er schon lange, sagt Maffay. "So lange, dass ich vergessen habe, dass wir mal ein Lied zusammen geschrieben haben." Allgemein scheint Maffay aber zufrieden über seine Entscheidung, in diesem Jahr die "The Voice"-Jury mit seiner Erfahrung zu bereichern.

"Meine Eindrücke sind absolut positiv", fasst Maffay seine Recherche vor dem offiziellen Start der Show zusammen. Damit meint er sowohl die Kandidaten und Kandidatinnen als auch die Art, wie die Coaches mit ihnen umgehen. "Mich beeindruckt, welcher Geist in dieser Produktion steckt", so Maffay.

Ein gutes Fazit, um am 18. August in die neue Staffel zu starten. (reba)

