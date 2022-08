"The Voice": Blind Auditions beginnen - Die wichtigsten Regeln

An diesem Donnerstag beginnt die bereits zwölfte Staffel von "The Voice of Germany". So laufen die ersten "Blind Auditions" ab.

Ein neuer Coach wird in der 12. Staffel "The Voice of Germany" auf dem roten Stuhl platz nehmen. Wer dieses Jahr geht und stattdessen wiederkehrt, zeigt das Video.

Castingshow "The Voice of Germany": Das passiert bei den Blind Auditions

Berlin. Am Donnerstag ist es so weit: Die zwölfte Staffel von "The Voice of Germany" beginnt. In diesem Jahr sitzen Mark Forster, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Peter Maffay auf den bekannten roten Sesseln.

Bevor die Jury aber buzzert und sich zeitgleich umdreht, haben aufstrebende Sängerinnen und Sänger die Möglichkeit, die Juroren mit ihrem Gesang zu überzeugen. Lesen Sie hier alles Wichtige zu den sogenannten "Blind Auditions".

"The Voice": Die Regeln der "Blind Auditions"

Die Blind Auditions finden jeweils zum Staffelstart statt. In den ersten Folgen der neuen Staffel treten die Talente zwar auf der großen Showbühne auf, die Jury kann die Künstlerinnen und Künstler allerdings nicht sehen, denn: Die Juroren sitzen mit dem Rücken zur Bühne, die Sessel der Coachs sind von dem eigentlichen Geschehen also noch abgewandt.

Ist ein Coach vom Gesang überzeugt, kann dieser den Buzzer betätigen.

Mit dem Buzzern dreht sich der Jury-Stuhl und fortan kann der Juror den Rest des Auftritts nicht nur hören, sondern auch sehen.

dreht sich der Jury-Stuhl und fortan kann der Juror den Rest des Auftritts nicht nur hören, sondern auch sehen. Hat sich ein Juror umgedreht, kommt die Sängerin oder der Sänger automatisch in das Team des Coachs.

Es sei denn, es haben sich mehrere Juroren umgedreht. Dann hat das Talent selbst die Wahl.

umgedreht. Dann hat das Talent selbst die Wahl. Solange der Auftritt noch nicht vorbei ist, hat jeder der Coaches die Chance,den Buzzer zu drücken und den Teilnehmer zu gewinnen.

Mark Forster sitzt seit 2017 in der Jury von "The Voice of Germany". Davor nahm er bereits in anderen "The Voice"-Formaten Platz. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Stefanie Kloß saß bereits fünfmal auf dem Jury-Stuhl der "The Voice"-Formate und ist dieses Jahr wieder dabei. Foto: Andre Kowalski/ProSieben/SAT.1/dpa

Rea Garvey war bereits in der ersten "The Voice"-Staffel dabei und kehrt seither regelmäßig zur Show zurück. Foto: Andre Kowalski/ProSieben/SAT.1/dpa

Rocklegende Peter Maffay ist in der kommenden Staffel von "The Voice of Germany" erstmals als Coach dabei. Foto: Christoph Soeder/dpa



Blind Auditions: Die ersten "The Voice"-Termine

Vier Sendetermine von "The Voice" wurden bereits veröffentlicht. Dabei handelt es sich um vier Folgen der Blind Auditions, die abwechselnd auf Prosieben und Sat.1 ausgestrahlt werden.

1. Folge: Blind Audition 1 - 18. August 2022

2. Folge: Blind Audition 2 - 19. August 2022

3. Folge: Blind Audition 3 - 25. August 2022

4. Folge: Blind Audition 4 - 26. August 2022

Ivy Quainoo ging mit ihrem Song „Do You Like What You See“ als allerste Siegerin hervor. Foto: IMAGO / Future Image

Danach sang sich Teilnehmer Nick Howard mit seinem Titel „Unbreakable“ an die Spitze. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Andreas Kümmert konnte die dritte Staffel für sich entscheiden.

Charley Ann Schmutzler ergatterte danach mit ihrem Lied „Blue Heart“ den „The Voice“-Titel. Foto: IMAGO / Tinkeres

Jamie-Lee Kriewitz konnte in Staffel 5 als Interpretin von „Ghost“ das Finale für sich entscheiden. Foto: IMAGO / Future Image



Sänger Tay Schmedtmann, der „Lauf, Baby, Lauf“ zum Besten gab, belegte im Jahr darauf den ersten Platz. Foto: IMAGO / Eibner

Kandidatin Natia Todua gewann die siebte Staffel der Talentshow. Foto: IMAGO / Future Image

Samuel Rösch gewann 2018 den Titel "Voice of Germany". Foto: IMAGO / POP-EYE

Claudia Emmanuela Santoso schaffte es in Staffel 9 auf Platz eins. Foto: IMAGO / Agentur 54 Grad

Paula Dalla Corte war die Siegerin der 10. "The Voice of Germany"-Staffel. Foto: Claudius Pflug/ProSiebenSAT.1/dpa



Sebastian Krenz gewann die letzte Staffel "The Voice of Germany". Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa



(day)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.