Kalifornische Kettennatter: Funde in Deutschland bereiten Experten Sorgen

Experten besorgt: Kalifornische Kettennatter in Deutschland.

Berlin. Die Kalifornische Kettennatter breitet sich immer weiter aus. Vor rund 20 Jahren eroberte die Schlangenart Gran Canaria, und zwar wörtlich: Die eingeschleppte Reptilie hat die einheimischen fast vollständig ausgerottet. Die invasive Art richtete seit Ende der Neunzigerjahre viel Schaden auf der spanischen Kanareninsel an.

Jetzt schlagen Experten in Deutschland Alarm, denn: In Baden-Württenberg wurden mehrere Funde registriert. Zwei Exemplare der etwa eineinhalb Meter langen, dunkelbraunen mit gelben Streifen gemusterten Schlange wurden in der Nähe von Offenburg und bei Freiburg gesichtet.

Die Bedrohung, die von ihr ausgeht: Hubert Laufer vom Verein für Amphibien- und Reptilien-Biotopschutz Baden-Württemberg zufolge könne die Schlangenart die Smaragdeidechse am Kaiserstuhl und die Zauneidechse gefährden.

Schlangenart in Deutschland: Verbote in der EU

Obwohl die Kalifornische Kettennatter für Menschen ungefährlich ist, gibt es Konsequenzen – für Hobbyzüchter gelten strenge Verbote. Die dunkelbraun gefärbte, mit gelben Streifen gemusterte Kalifornische Kettennatter steht seit Anfang August auf der Unionsliste der invasiven Arten. Für sie besteht EU-weit ein Handels- und Nachzuchtverbot. Der Besitz bereits vorhandener Tiere bleibt allerdings gestattet.

Kalifornische Kettennatter: Reproduktionsgefahr in Deutschland?

Ob die Kettennatter in Deutschland langfristig überleben und sich vielleicht sogar reproduzieren kann, ist unklar. "Bei den zu beobachtenden klimatischen Veränderungen wäre es durchaus denkbar, hier ist es ja teils sogar wärmer als auf den Kanaren", sagte Laufer der Deutschen Presse-Agentur.

"Bedenkt man, dass diese Art in der europäischen Terrarienhaltung weitverbreitet ist, würde es mich nicht überraschen, wenn wir öfter von solchen Funden hören", meint auch Phillip Haubrock vom Frankfurter Senckenberg Forschungsinstitut. Aufgrund der Größe und steigenden Energiepreise könnten Halter ihre Tiere ohne Rücksicht freilassen.

Dem Senckenberg-Wissenschaftler zufolge sei allerdings nicht mit einer rasanten Ausbreitung zu rechnen. Derartige Schlangen seien erst nach einigen Jahren geschlechtsreif. Auch der kalte Winter in Deutschland könnte die Ausbreitung aufhalten. (day/mit dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.