Corona: RKI meldet Neuinfektionen ++ Streit um Isolation

Das RKI registriert 145.472 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 678,7

Inzidenz bei 678,7 Lehrerverbände gegen Aufhebung der Corona-Isolationspflicht

Karlsruhe nimmt milliardenschweren EU-Corona-Fonds unter die Lupe

US-Präsident Joe Biden ist wegen einer Corona-Infektion in Isolation – mit seinem Hund

Berlin. Die Corona-Sommerwelle rollt weiter über Deutschland. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstagmorgen 145.472 Neuinfektionen und 187 Todesfälle innerhalb eines Tages. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 678,7 (Vorwoche: 744,2; Vormonat: 605,9).

In der Ampel-Koalition gibt es derzeit Meinungsverschiedenheiten in der Frage der Isolationspflicht bei Corona-Infektionen. Die FDP unterstützt die Forderung von Kassenärzte-Chef Andreas Gassen, auf eine solche Regelung künftig zu verzichten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und die Grünen wollen die Isolationspflicht hingegen beibehalten.

Corona-News von Dienstag, 26. Juli: Lehrerverbände gegen Aufhebung der Corona-Isolationspflicht

5.47 Uhr: Mehrere Lehrerverbände haben sich gegen ein Ende der Corona-Isolationspflicht ausgesprochen. "Die Selbstisolation jetzt aufzugeben, käme bei den aktuellen Infektionszahlen einer Durchseuchung gleich", sagte der Vizevorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Andreas Keller, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Auch der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, sagte dem RND: "Wenn alle Quarantäne- und Schutzmaßnahmen aufgegeben werden und sich Infektionen ungehindert ausbreiten können, besteht die Gefahr, dass sich der bestehende Lehrkräftemangel so verschärft, dass das Kartenhaus Schule endgültig zusammenbricht." Am Wochenende hatte sich der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, für eine Aufhebung aller Corona-Isolations- und Quarantänepflichten ausgesprochen, um Personalnot zu lindern.

Karlsruhe nimmt milliardenschweren EU-Corona-Fonds unter die Lupe

4.16 Uhr: Die Pandemie hat den Volkswirtschaften in Europa zugesetzt. Mit sehr viel Geld aus Brüssel soll der Neustart nach der Krise gelingen. Der Preis dafür: gemeinsame Schulden auf Jahrzehnte. In Deutschland steht das Hunderte Milliarden Euro schwere Aufbauprogramm noch unter Vorbehalt. Etliche Menschen haben dagegen in Karlsruhe geklagt. Das Bundesverfassungsgericht nimmt ihre Bedenken ernst und will den Fonds genau prüfen. Am Dienstag (10.00 Uhr) und Mittwoch findet dazu eine große Verhandlung statt. (Az. 2 BvR 547/21 u.a.)

Die im Sommer 2020 verabredeten Hilfen haben ein Volumen von bis zu 750 Milliarden Euro zu Preisen von 2018. Berücksichtigt man die Inflation, sind das inzwischen knapp 807 Milliarden Euro. Das Geld wird an den Kapitalmärkten aufgenommen und soll bis spätestens Ende 2058 zurückgezahlt sein. Die einzelnen Staaten bekommen es teils als Darlehen, teils als Zuschüsse. Sie sollen die Mittel vor allem für den Klimaschutz und die Digitalisierung einsetzen.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Foto: dpa

Biden in tierischer Corona-Isolation: "Hund hat mich geweckt"

1.26 Uhr: US-Präsident Joe Biden ist derzeit wegen einer Corona-Infektion in Isolation – und hat dabei tierische Gesellschaft. "Ich fühle mich großartig. Ich habe zwei ganze Nächte durchgeschlafen", sagte Biden am Montagnachmittag (Ortszeit) auf die Frage eines Journalisten nach seinem Befinden bei einer Videoschalte. "Mein Hund musste mich heute Morgen sogar wecken. Meine Frau ist nicht hier. Normalerweise führt sie ihn morgens aus, während ich oben trainiere", erzählt Biden weiter. Er sei aufgewacht, weil Hund "Commander" ihn mit der Nase angestupst habe.

Biden hatte zuvor bereits auf Twitter ein Bild mit "Commander" veröffentlicht. Auf dem Foto war zu sehen, wie Biden telefonierend auf einem Balkon des Weißen Hauses sitzt – daneben liegt der Deutsche Schäferhund auf dem Sofa.

US-Präsident Joe Biden ist derzeit wegen einer Corona-Infektion in Isolation - und hat dabei tierische Gesellschaft. Hund "Commander" war ein Geschenk seines Bruders und wohnt seit Ende des vergangenen Jahres im Weißen Haus.

Foto: Adam Schultz/The White House via AP/dpa

