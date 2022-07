Corona: Neue Regeln im Herbst? Gutachten mit Spannung erwartet

Wie begegnet Deutschland einer möglichen Corona-Welle im Herbst? Ein Expertengremium stellt am Freitag ein neues Gutachten dazu vor.

Berlin. Auch im dritten Jahr der Corona-Pandemie herrscht in Deutschland keine Einigkeit darüber, welche Maßnahmen am besten gegen die Ausbreitung des Virus helfen. Zuletzt stiegen die Infektionszahlen trotz der warmen Temperaturen im Sommer deutlich an. Wie aber kann sich Deutschland gegen eine möglicherweise noch stärkere Corona-Welle im kommenden Herbst absichern?

Am Freitag gegen 12 Uhr will der Sachverständigenausschuss ein Gutachten vorlegen. Darin werten die Expertinnen und Experten die bisherigen Maßnahmen in der Corona-Pandemie aus. Ihr Urteil könnte Hinweise darauf geben, welche Beschränkungen bei einer möglichen Herbstwelle eingeführt werden. Die Ampel-Koalition hat bereits angekündigt, vor einer Entscheidung über eventuelle Maßnahmen das Gutachten des Sachverständigenrats abzuwarten.

Corona-Maßnahmen: Experten stellen Urteil am Freitag vor

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen gehören dem Expertengremium an. Der Bundestag besetzte die eine Hälfte des Rats, die Bundesregierung die andere. Ziel der Evaluation ist eine genaue Bewertung der Corona-Regeln als Teil der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite". Diese Lage ermöglichte bis Ende November 2021 die Schließung von Läden und weiteren Einrichtungen sowie die Einführung zahlreicher Alltagsauflagen.

Der Sachverständigenrat dämpfte die Erwartungen an das Gutachten bereits im Vorfeld der Veröffentlichung. In der Frist bis Ende Juni sei keine "Vollevaluation aller Maßnahmen" zu leisten, wie ein Mitglied des Gremiums der Nachrichtenagentur dpa erklärte. Trotzdem will sich vor allem die FDP nach dem Urteil des Gremiums richten, wenn es darum geht, im Herbst neue Maßnahmen einzuführen.

Fakt ist: Eine Anschlussregelung ist wichtig, wenn im Herbst die Corona-Zahlen steigen sollten. Denn die Corona-Bestimmungen laufen als Rechtsgrundlage für etwaige Beschränkungen am 23. September aus.

Es ist leider zu erwarten, dass die BA5 Welle nicht harmlos verlaufen wird. Wer glaubt, wir wären in der Endemie, liegt falsch. Die Vorbereitungen für den Herbst laufen daher bereits auf Hochtouren. https://t.co/L20BIZEyY5 — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) June 28, 2022

Lauterbach und Buschmann wollen über Corona-Regelung beraten

Um 14.30 Uhr am Freitag will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das Gutachten des Sachverständigenrats entgegennehmen. Zuvor hatte Lauterbach angekündigt, bis zur Sommerpause des Bundestags gemeinsam mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) die Eckpunkte einer Regelung festzulegen. Nach dem Sommer könnte sie beschlossen werden, wenn der Bundestag ab dem 5. September wieder tagt.

Nicht nur die Bundesregierung erwartet das Gutachten des Expertengremiums mit Spannung. Auch die Gesundheitsminister der Bundesländer wollen in einer Sonderkonferenz um 14 Uhr am Freitag zu den Empfehlungen der Expertinnen und Experten Stellung nehmen. (mit dpa)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.