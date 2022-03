Corona und Maskenpflicht: Wo gilt sie ab 20. März noch? Die Regeln ab

Ein Großteil der Corona-Maßnahmen entfällt ab dem 20. März. Doch was gilt bei der Maskenpflicht? Wo muss weiter Maske getragen werden?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat in Berlin vor einem sorglosen Umgang mit der Corona-Pandemie gewarnt. Die Lage sei objektiv viel schlechter als die Stimmung, sagte der SPD-Politiker. Noch immer würden täglich etwa 250 Menschen an den Folgen einer Covid-9-Erkrankung sterben.

Corona Supermarkt, ÖPNV & Co.: Wo zukünftig noch Maskenpflicht gilt

Berlin. Nach dem von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungs-Plan sollen die bisher geltenden Corona-Maßnahmen ab dem 20. März in großen Teilen wegfallen. Grundlegende Schutzregeln soll es jedoch auch zukünftig geben. Da allerdings die Rechtsgrundlage für die Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz am 19. März ausläuft, hatte die Ampel-Koalition in der vergangenen Woche einen Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorgelegt. In dieser Woche stimmen Bundestag und Bundesrat darüber ab.

Der Entwurf, auf den sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) verständigten, sieht nur noch einen sogenannten Basisschutz vor, das heißt allgemeine Corona-Regeln, die die Länder auch nach dem 20. März noch verordnen können. Für Hotspots sollen außerdem strengere Maßnahmen möglich sein. Zum Basisschutz soll auch zukünftig weiter eine Maskenpflicht gehören – allerdings nur noch in bestimmten Bereichen.

Wo müssen zukünftig noch Masken getragen werden?

Nach dem Entwurf der Ampel-Regierung können die Bundesländer ab dem 20. März nur noch in ausgewählten Bereichen eine Maskenpflicht verordnen. Dazu gehören Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sowie der öffentliche Nahverkehr. Außerdem soll die bundesweite Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen bestehen bleiben.

Nicht mehr vorgesehen ist dann allerdings eine Maskenpflicht im Einzelhandel und in anderen Innenräumen, wie etwa in der Gastronomie oder in Schulen. Eine erweiterte Maskenpflicht soll künftig erst dann verhängt werden dürfen, wenn sich die Corona-Lage vor Ort zuspitzt und das Landesparlament die "konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage" feststellt.

Kritik an geplanter Änderung des Infektionsschutzgesetzes

Aufgrund der angespannten Pandemielage gibt es allerdings starke Kritik an den entworfenen Änderungen – im Zentrum steht dabei vor allem der geplante Basisschutz. So forderte beispielsweise der Gesundheitsexperten der Grünen, Janosch Dahmen, eine Maskenpflicht auch im Einzelhandel und in anderen Innenräumen. "Es wäre wenig konsistent, unter den gegebenen Umständen eine Maskenpflicht im Nahverkehr, aber nicht bei dichtem Gedränge beim Einkaufen zu verhängen", sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Auch von den Ministerpräsidenten der Länder gibt es Kritik am geplanten Basisschutz. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erklärte beispielsweise: "Dass ausgerechnet in einer solchen Phase der Instrumentenkasten für die Eindämmung der Pandemie beschränkt werden soll, ist schwer zu verstehen. Man wirft doch den Feuerlöscher nicht weg, wenn es noch brennt." Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, sagte, er halte es für "grob fahrlässig, wenn die Bundesregierung ohne Not wirksame Instrumente für den Notfall aus der Hand gibt".

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, kritisierte die geplanten Corona-Regeln ebenfalls als unzureichend. "Der ‚Basisschutz‘ ist wirklich nur ein ‚Basisschutz‘ – und damit natürlich besser als gar nichts", sagte Montgomery unserer Redaktion. . "Weitergehende, sinnvolle Maßnahmen" habe die Politik aber "erfolgreich zerredet", so der Mediziner. Es regiere das "Prinzip Hoffnung". (csr)

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.