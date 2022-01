Johnson & Johnson: Gültigkeit des Impfstatus - Wichtige Änderung

Die Coronaschutzimpfung ist eines der wichtigsten Mittel zur Eindämmung der Pandemie. Der Impfnachweis gilt an vielen Orten als Voraussetzung für den Einlass. Mit diesen Möglichkeiten kann man seinen Impfstatus nachweisen:

So weise ich meinen Impfstatus nach

Berlin. In Deutschland sollen bald nur noch Menschen als geimpft mit vollständigem Grundschutz gelten, die nach der ersten Impfung mit dem Präparat von Johnson & Johnson auch eine zweite erhalten haben. Das teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Dienstag (18. Januar) in Berlin mit.

Die zweite Corona-Impfung solle möglichst mit einem mRNA-Vakzin wie dem von Biontech/Pfizer oder Moderna erfolgen. Der vollständige Schutz ist etwa für die Einhaltung von 2G-Zugangsregeln nötig. Eine entsprechende Vorgabe gelte seit dem Wochenende und solle nun technisch umgesetzt werden, so der Sprecher.

Johnson & Johnson: Geimpfte sollen Zweitimpfung erhalten

Durch die neue Regelung soll einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission nachgekommen werden. Diese empfiehlt allen Menschen ab 18 Jahren, die eine erste Johnson & Johnson-Dosis erhalten haben, ihre Immunisierung mit einer zweiten Impfstoffdosis mit einem mRNA-Impfstoff zu optimieren.

Die Optimierung der Immunisierung mit einem mRNA-Impfstoff als zweite Impfdosis wird dabei unabhängig vom Zeitpunkt der Erstimpfung empfohlen - aber mit einem Mindestabstand von vier Wochen.

Stiko und Gesundheitsministerium empfehlen außerdem nach der Zweitimpfung noch eine Drittimpfung, idealerweise erneut mit einem mRNA-Impfstoff. Durch diese neuen Regelungen geht Deutschland einen anderen Weg als andere Staaten, denn laut der EU-weiten Zulassung für Johnson&Johnson ist für die Grundimmunisierung wieterhin nur eine Impfstoffdosis nötig.

Darüber hinaus gibt es bei der Booster-Impfung mit Johnson & Johnson unterschiedliche Regelungen, die für Verwirrung sorgen. In einem Bundesland reichen zwei Impfungen, in einem anderen braucht man drei, um bei einer Impfung mit Johnson & Johnson als geboostert zu gelten.

Probleme mit der Corona-App für mit Johnson & Johnson Geimpfte

Geboosterte, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, haben zurzeit auch Probleme mit der Corona-Warn-App. Obwohl sie bisher alle Impfvorschriften eingehalten haben, zeigen ihre App-Ansichten dies nicht an. Der Grund ist offenbar ein Programmierfehler bei der CovPass-App und Corona Warn App, die vom Robert Koch Institut (RKI) und dem Bundesgesundheitsministerium betrieben werden.

(dpa/msb)