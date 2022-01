Corona: RKI trifft Entscheidung – Genesenenstatus gilt nur noch drei Monate

90 statt 180 Tage: So lange soll der Status von Genesenen fortan gültig sein. Das hat das Robert-Koch-Institut (RKI) nun entschieden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) setzt sich dafür ein, dass zur Erfüllung der geplanten Impfpflicht drei Corona-Impfungen vorgeschrieben werden. Derart Geimpfte seien "gegen alle Corona-Varianten - zumindest vor schwerer Krankheit und Tod - geschützt", sagte er in einem Interview.

Berlin. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat neue Richtlinien für den Genesenennachweis veröffentlicht. Oft gilt eine überstandene Infektion mit dem Coronavirus wie eine Impfung. Wer beispielsweise einmal geimpft und einmal genesen ist, hat derzeit die gleichen Rechte wie Doppelt-Geimpfte. Laut der neuen Verordnung ist der Genesenennachweis von nun an frühestens 28 Tage nach Abnahme des positiven Tests gültig. Lesen Sie auch: Booster-Chaos bei Geimpften mit Johnson & Johnson

Gleichzeitig darf die Infektion nicht länger als drei Monate zurückliegt. Statt sechs Monate ist der Genesenen-Status nur noch drei Monate lang gültig. Dann wird eine Auffrischungsimpfung empfohlen. Menschen, die nachweislich mit dem Virus infiziert waren, kommen also nicht mehr in Restaurants und Co., wenn dort die 2G-Regel gilt und ihre Infektion mehr als drei Monate zurückliegt.

Grundlage für einen Genesenenstatus ist weiterhin ein positives PCR-Testergebnis. Schnelltests zählen laut RKI nicht. Die neue Regeln gelten seit 15. Januar 2022.

