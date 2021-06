Delta-Variante Deutschland: Anteil steigt - RKI-Zahlen alarmieren

Auch in Deutschland breitet sich die Delta-Variante immer weiter aus. Das ist die Situation in den unterschiedlichen Bundesländern.

Die Delta-Variante des Coronavirus, die als besonders ansteckend gilt, breitet sich weltweit aus. Auch Immunologen in Deutschland warnen, dass sie spätestens im Herbst die dominierende Variante in der Bundesrepublik sein könnte.

Corona-Pandemie Anteil der Delta-Variante in Deutschland steigt stark an

München/Berlin.

Auch in Deutschland steigt der Anteil der Delta-Variante

Fast jede zweite Corona-Neuinfektion in Deutschland könnte inzwischen auf Delta zurückzuführen sein

Die neuen RKI-Zahlen sind alarmierend

Die Delta-Variante breitet sich weltweit immer weiter aus. Auch in Deutschland nimmt die Zahl der Infektionen mit der zuerst in Indien festgestellten Mutation im Vergleich zu anderen Typen des Coronavirus deutlich zu. So erklärte Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), in einer Videokonferenz von Bund und Ländern zu Wochenbeginn, dass der Anteil der Delta-Variante an den Neuinfektionen in der dritten Juniwoche bereits auf 36 Prozent gestiegen sei.

Doch damit nicht genug: Da die Daten aus den Laboren bereits einige Tage alt seien, sei der Anteil derzeit tatsächlich sogar auf rund 50 Prozent zu schätzen, so Wieler. In der zweiten Juniwoche hatte der Delta-Anteil noch bei 15 Prozent gelegen.

Diese Regeln gelten bei der Einreise nach Deutschland Diese Regeln gelten bei der Einreise nach Deutschland

RKI führte vergangene Woche gesonderte Erhebung zur Delta-Variante durch

Das RKI hatte daraufhin angekündigt, in der darauffolgenden Kalenderwoche eine Ad-Hoc-Erhebung zur Verbreitung der Delta-Variante durchführen zu lassen. So eine Untersuchung hatte es bereits im Frühjahr zur Mutation B.1.1.7 (Alpha) gegeben, die bisher der am meisten verbreitete Typ des Coronavirus in Deutschland war.

Inwiefern sich die rasante Ausbreitung der Delta-Mutation auf die derzeit niedrigen Fallzahlen in Deutschland auswirken wird, ist noch unklar. Höchstwahrscheinlich wird der für Mittwochabend erwartete RKI-Bericht zur Verbreitung der Virusvarianten dazu Stellung nehmen.

Delta-Mutation des Coronavirus breitet sich vor allem unter Ungeimpften aus

Dass der Anteil der Infektionen mit der neuartigen Variante so stark wächst, besorgt vor allem, da die Delta-Variante wahrscheinlich deutlich ansteckender als Alpha ist und insbesondere den Krankheitsverlauf von Covid-19 verschlimmern kann. Vor allem verbreitet sie sich in der ungeimpften Bevölkerung – was nach den Sommerferien zu Problemen an Schulen und Kitas führen dürfte.

Experten gehen davon aus, dass durch die Reiseaktivität im Sommer und den fehlenden vollständigen Immunschutz bei vielen Menschen die Fallzahlen – bedingt durch Delta – im Herbst wieder deutlich steigen dürften.

Lesen Sie auch: Delta-Variante: So gut wirken Biontech, Johnson & Johnson, Moderna, Astrazeneca

RKI-Statistik: Delta-Variante schon in jedem Bundesland nachgewiesen

Mittlerweile wurde der neue Typ des Virus bereits in allen Bundesländern registriert. Doch die Daten des RKI zeigen aller Wahrscheinlichkeit nicht das volle Ausmaß – nicht jeder positive Corona-Test wird auf das Vorkommen der sogenannten "Variants of Concern" untersucht.

EM-Spiele in London: Politik befürchtet "Superspreader-Events" EM-Spiele in London: Politik befürchtet "Superspreader-Events"

Das Institut greift auf eigens erstellte und übermittelte Genomsequenzen zu und wertet diese aus. Zusätzlich melden einige Labore, die SARS- CoV-2-positive Proben weiter untersuchen, ihre Ergebnisse ans RKI. Nicht jeder PCR-Test fließt also gesichert in die Virusvarianten-Statistik ein. Trotzdem gibt die Erfassung einen ersten statistisch gesicherten Überblick über die Situation in Deutschland.

Delta-Variante besonders in Norddeutschland verbreitet

Der aktuelle RKI-Bericht (Stand 23. Juni) zeigt auf, dass sich die Delta-Variante in den Bundesländern unterschiedlich schnell ausbreitet.

Ende Mai lag der Anteil der Delta-Variante in ganz Deutschland noch bei 1,6 Prozent. Am stärksten war damals die Corona-Variante im Saarland (5,2 Prozent), Brandenburg (3,8 Prozent) und Hamburg (3,0 Prozent) verbreitet. In Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen wurde die Variante noch nicht nachgewiesen.

Die Tabelle aus dem RKI-Bericht zeigt die Anteile der Delta-Variante in Deutschland.

Foto: RKI

Bereits einige Wochen später ist der Anteil der Delta-Variante an Neuinfektionen jedoch deutlich gestiegen.

Am höchsten ist er in Hamburg (38,6 Prozent), gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (36,4 Prozent), Bremen (33,3 Prozent) und Schleswig-Holstein (27 Prozent). Bundesweit ist die Corona-Mutation im Saarland (3,7 Prozent) und Berlin (3,0 Prozent) am geringsten. In Thüringen wurde die Variante in der 24. Kalenderwoche nicht nachgewiesen.

Dass gleichzeitig die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz rückläufig ist, erklärten Experten mit dem deutlichen Rückgang der Fallzahlen durch die bisher vorherrschende Alpha-Variante. Betroffen von der Delta-Variante sind den Experten zufolge im Moment vor allem Menschen unter 60 Jahren. Die meisten Ansteckungen passierten dabei im privaten Haushalt. Auch interessant: Corona: Delta-Variante bei Kindern - das sind die Symptome

(bml/msb/dpa)