Jobs: ESA sucht neue Astronautinnen und Astronauten

Paris.

Die europäische Raumfahrtagentur ESA veröffentlicht eine Stellenausschreibung

Gesucht werden Astronauten und besonders Astronautinnen

Zudem will die ESA mit einem neuen Programm auch Menschen mit körperlicher Behinderung zur Bewerbung ermutigen

Die Agentur erklärt am Dienstag auf einer virtuellen Pressekonferenz den Bewerbungsprozess - auch "Astro-Alex" Alexander Gerst ist dabei

Wie wäre es, die Corona-Krise zur beruflichen Neuorientierung zu nutzen und Kindheitsträume wahr werden zu lassen? Die europäische Raumfahrtagentur ESA sucht zum ersten Mal seit elf Jahren neue Astronautinnen und Astronauten. Bewerbungen können ab 31. März eingereicht werden, wie die Agentur mitteilte.

ESA: Frauen sollen sich bewerben

Wer sich auf den Job als Astronautin oder Astronaut bewirbt, muss ein sechsstufiges Verfahren durchlaufen, das im Oktober 2022 abgeschlossen sein soll. Die Ausschreibung markiere für die ESA den "Beginn eines Generationenwechsels", heißt es in der Pressemitteilung. Sie ruft ausdrücklich Frauen dazu auf, sich zu bewerben. In einer Mitteilung schreibt sie, Diversität sei für die Weltraumagentur von "größter Wichtigkeit".

ESA-Generaldirektor Jan Wörner erklärt, wie wichtig das Verfahren für die Zukunft der europäischen Raumfahrt ist: "Um noch weiter gehen zu können als je zuvor, müssen wir auch unseren eigenen Horizont so stark erweitern wie noch nie zuvor. Dieses Auswahlverfahren ist der erste Schritt dafür."

Vor der ESA liegt ein weiter Weg: In der zehnköpfigen Führungsriege der Agentur findet man neben neun Männern nur eine Frau, Elodie Viau.

Neues Projekt für Menschen mit körperlichen Behinderungen

Ihren bisherigen Ansatz will die Agentur nun offenbar ändern. "Dabei sollte die Diversität bei der ESA nicht nur auf die Herkunft, das Alter, den Hintergrund oder das Geschlecht unserer Astronautinnen und Astronauten abzielen", betont David Parker, ESA-Direktor für Astronautische und Robotische Exploration. "Sondern eventuell auch auf Menschen mit körperlichen Behinderungen."

Deshalb sei ein weiteres Projekt bei der europäischen Raumfahrtagentur in Planung, das sogenannte Parastronaut Feasibility Project. Für dieses "innovative Projekt" sei es nun Zeit, erklärt Parker - ohne jedoch Details zum neuen Programm zu geben.

Alexander Gerst: Pressekonferenz mit "Astro-Alex" am Dienstag

Nun soll es genauere Informationen zur Suche nach neuen Astronautinnen und Astronauten geben. Am Dienstag hält die ESA um 14.30 Uhr eine virtuelle Pressekonferenz auf Deutsch ab, an der auch Alexander Gerst teilnimmt. Der deutsche Astronaut wurde als "Astro-Alex" bekannt und war der erste deutsche Kommandant der Internationalen Raumstation ISS. Die ESA überträgt die Pressekonferenz am Dienstag live auf ihrer Homepage.

Gerst verbrachte fast ein ganzes Jahr im Weltall. Über die sozialen Medien ließ er seiner Followerinnen und Follower an seinen Eindrücken aus dem Weltall, aber auch an seinen Gefühlen zum Klima- und Umweltschutz sowie zu globalen Konflikten teilhaben. Auf Twitter folgen "Astro-Alex" über 1,2 Millionen Userinnen und User. (dpa/te/raer)

