Donald Trumps "Heilmittel": Studie zu Antikörper-Mittel unterbrochen

Nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus hat sich US-Präsident Donald Trump an die US-Bürger gewandt. "Hier ist euer Lieblingspräsident", erklärte Trump in der Videobotschaft. Er habe sich dank einer Antikörper-Therapie in Windeseile von seiner Coronavirus-Infektion erholt, erklärte Trump. Ähnliche Medikamente würden den US-Bürgern umsonst zur Verfügung gestellt, versprach Trump.