Literatur-Nobelpreis: Warum zwei Auszeichnungen vergeben werden

Gleich zwei Literatur-Nobelpreise werden in diesem Jahr vergeben. Eine schwere Krise hatte die Schwedische Akademie 2018 erschüttert.

Stockholm. Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für den Literatur-Nobelpreis. Denn nachdem 2018 wegen einer Krise der Schwedischen Akademie der Preis erstmals seit 1901 nicht verliehen wurde, wird es dieses Jahr gleich zwei Auszeichnungen geben.

Los geht es frühestens um 13 Uhr. Dann wird der neue Ständige Sekretär Mats Malm die Preisträger nacheinander verkünden.

Im Anschluss soll der Vorsitzende des Nobelkomitees, Anders Olsson, die Geehrten gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Komitees näher vorstellen.

Die weltweit höchste Auszeichnung für Literatur ist mit jeweils neun Millionen Schwedischen Kronen, etwa 828.000 Euro, dotiert. 2017 ging der Preis an den britischen Romanautor Kazuo Ishiguro.

Wer in Stockholm ausgezeichnet wird, darüber ließ sich im Vorfeld nur spekulieren. Wettanbieter rechneten für das Jahr 2019 vor allem den Kanadierinnen Anne Carson und Margaret Atwood große Chancen aus.

Auch die in der Karibik geborene Schriftstellerin Maryse Condé aus dem französischen Überseegebiet Guadeloupe und die Polin Olga Tokarczuk zählten zum Favoritenkreis.

Im Gegensatz zu den wissenschaftlichen Nobelpreisen wird die literarische Auszeichnung meist an einen einzelnen Preisträger verliehen. Nur viermal seit der ersten Vergabe 1901 bekamen ihn zwei Literaten gemeinsam, zuletzt im Jahr 1974.

Der Skandal um die schwedische Akademie

Es war ein dramatisches Jahr für die Schwedischen Akademie mitsamt eines ausgiebigen Skandals und einer Verurteilung wegen Vergewaltigung.

Dem Fotografen Jean-Claude Arnault, Ehemann der Schriftstellerin und Mitglied der Akademie, Katarina Frostenson, waren sexuelle Belästigung , Indiskretionen und finanzielle Vorteilnahme vorgeworfen worden. Gleichzeitig wurde scharfe Kritik an der ständigen Sekretärin der Akademie, Sara Danius, geübt. Ihr wird vorgeworfen, in den Belästigungs- und Korruptionsskandal involviert gewesen zu sein.

Die Akademie-Mitglieder Klas Östergren, Kjell Espmark und Peter Englund hatten daraufhin bekannt gegeben, dass sie sich von ihrer Tätigkeit zurückziehen werden. Zu sehr sei die Ehre der Institution verletzt worden. Ihr Protest hatte schließlich Erfolg: Frostenson und Danius traten beide von ihren Ämtern als Mitglieder der Akademie zurück.

Das Problematische war, dass dieser Schritt die Akademie schließlich handlungsunfähig machte. Zuvor waren bereits weitere Mitglieder aus anderen Gründen zurückgetreten. Von 18 Mitgliedern waren schließlich nur noch elf übrig. Die kritische Menge lag bei zwölf. Der Preis konnte nicht vergeben werden.

Der Skandal um Arnault hatte bereits im November 2017 im Zuge der #MeToo-Enthüllungen begonnen, nachdem 18 Frauen in der schwedischen Zeitung „Dagens Nyheter“ Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und Übergriffen gegen Arnault vorgebracht hatten. Wegen Vergewaltigung wurde er im Dezember 2018 zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, mittlerweile ist das Urteil rechtskräftig.

Die Literatur-Nobelpreisträger der vergangenen zehn Jahre:

2018 : Wird wegen einer Krise in der Schwedischen Akademie erst 2019 verliehen.

: Wird wegen einer Krise in der Schwedischen Akademie erst 2019 verliehen. 2017 : Der gebürtige Japaner und britische Romanautor Kazuo Ishiguro , der in Romanen von starker emotionaler Wirkung den Abgrund in unserer vermeintlichen Verbundenheit mit der Welt aufgedeckt hat.

: Der gebürtige Japaner und britische Romanautor , der in Romanen von starker emotionaler Wirkung den Abgrund in unserer vermeintlichen Verbundenheit mit der Welt aufgedeckt hat. 2016 : Der Amerikaner und Songwriter Bob Dylan für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition.

: Der Amerikaner und Songwriter für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition. 2015 : Die Weißrussin Swetlana Alexijewitsch für ihr vielstimmiges Werk, das dem Leiden und Mut in unserer Zeit ein Denkmal setzt.

: Die Weißrussin für ihr vielstimmiges Werk, das dem Leiden und Mut in unserer Zeit ein Denkmal setzt. 2014 : Der Franzose Patrick Modiano für die Kunst der Erinnerung, mit der er die unbegreiflichsten menschlichen Schicksale wachgerufen und die Lebenswelt der Besatzungszeit durchschaubar gemacht hat.

: Der Franzose für die Kunst der Erinnerung, mit der er die unbegreiflichsten menschlichen Schicksale wachgerufen und die Lebenswelt der Besatzungszeit durchschaubar gemacht hat. 2013 : Die Kanadierin Alice Munro , einer Virtuosin der zeitgenössischen Kurzgeschichte.

: Die Kanadierin , einer Virtuosin der zeitgenössischen Kurzgeschichte. 2012: Der Chinese Mo Yan , weil er mit halluzinatorischem Realismus Märchen, Geschichte und Gegenwart vereint.

Der Chinese , weil er mit halluzinatorischem Realismus Märchen, Geschichte und Gegenwart vereint. 2011 : Der Schwede Thomas Tranströmer , weil er uns in komprimierten, erhellenden Bildern neue Wege zum Wirklichen weist.

: Der Schwede , weil er uns in komprimierten, erhellenden Bildern neue Wege zum Wirklichen weist. 2010 : Der Peruaner Mario Vargas Llosa für seine Kartographie der Machtstrukturen und scharfkantigen Bilder individuellen Widerstands, des Aufruhrs und der Niederlage.

: Der Peruaner für seine Kartographie der Machtstrukturen und scharfkantigen Bilder individuellen Widerstands, des Aufruhrs und der Niederlage. 2009: Die deutsche Schriftstellerin Herta Müller, die mittels Verdichtung der Poesie und Sachlichkeit der Prosa Landschaften der Heimatlosigkeit zeichnet.

Nobelpreise in den Kategorien Frieden, Wirtschaft und der „Alternative Nobelpreis“

Nachdem in dieser Woche bereits die Nobelpreise für Medizin , Physik und Chemie vergeben wurden, geht es nach Literatur weiter mit dem Friedens- und dem Wirtschafts-Nobelpreis. Am 4. Dezember wird außerdem der sogenannte „Alternative Nobelpreis“ an die Klimaaktivistin Greta Thunberg verliehen.

Diesen Preis „für die Gestaltung einer besseren Welt“ bekommt sie jedoch nicht alleine: Der indigene Sprecher Davi Kopenawa aus Brasilien, die Menschenrechtsaktivistin Aminatou Haidar aus der Westsahara sowie die Juristin Guo Jianmei aus China werden ebenfalls mit dem Preis ausgezeichnet.

Offiziell geehrt werden die Preisträger am 10. Dezember in Stockholm und Oslo, am Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel. (jzi/dpa)