Kind vor ICE gestoßen, Junge tot - was der Beschuldigte über die Schweiz sagt

Frankfurt/Main.. Ein 40 Jahre alte Eritreer sitzt in Untersuchungshaft – weil er eine Frau und ein Kind in Frankfurt vor einen ICE gestoßen haben soll und so am Tod des Kindes Schuld sein soll. Nun wird gerätselt: Was trieb den Mann, der seit 2006 in der Schweiz lebte, zu seiner Tat?

„Er zeichnete sich durch einen starken Durchhaltewillen und eine super Arbeitsmoral aus“, sagte Laetitia Hardegger vom Schweizer Arbeiterhilfswerks dem „Tages-Anzeiger“ über den Beschuldigten. Im Jahresbericht des Arbeitshilfswerks 2017 wurde der Geflüchtete als positives Beispiel für die Arbeit des Hilfswerks präsentiert.

„Er ist wirklich engagiert und zuverlässig. Seine Freude war groß, als wir ihm eine Festanstellung angeboten haben.“ Der Eritreer selbst sagte, dass er gern in der Schweiz lebt. „Mir gefällt, dass hier jeder Hilfe bekommt, egal ob er arm oder reich ist. Und jeder kann essen, und die Existenz ist gesichert. Und die Schulbildung finde ich auch sehr gut. Hier ist die erste Welt.“

Dann muss etwas geschehen sein – vergangene Woche, als er seine Frau und sein Kind einsperrte, eine Nachbarin bedrohte. Dann bei der Flucht nach Deutschland, die offenbar mit dem Todesdrama von Frankfurt endete. Die Oberstaatsanwältin Frankfurts sagte unserer Redaktion, er werde nun begutachtet – vielleicht gibt das mehr Aufschlüsse.

Kleinen Jungen vor ICE gestoßen – das Wichtigste in Kürze:

Ein Mann hat am Montag eine Mutter und ihr Kind im Hauptbahnhof Frankfurt vor einen einfahrenden ICE gestoßen

Die Mutter konnte sich auf einen Gehweg zwischen den Gleisen retten, das Kind (8) starb

Ein Mann mit eritreischer Staatsbürgerschaft wurde festgenommen

Der Tatverdächtige lebte in der Schweiz – seit mehr als zehn Jahren

Am Dienstag erinnerten 400 Menschen mit einer Andacht an den Jungen

In der Debatte um Sicherheit an Bahnhöfen gibt es viele Forderungen – allerdings seien viele unrealistisch, sagen Kritiker

Der Tatverdächtige war auf der Flucht, nachdem er in der Schweiz eine Frau attackiert und unter anderem gewürgt hatte

Er hatte in dem Wohnhaus auch seine Frau und die drei Kinder eingesperrt

Bis zu einer möglichen Anklage wird es wegen Begutachtung und Zeugenbefragungen noch etwas dauern

Mittwoch: Kind stirbt auf Gleis – Mutter wird laut Experten Jahre an Therapie brauchen

15.37 Uhr: Ein gefälschtes Statement des Bundesministers für Gesundheit kursiert derzeit im Internet – darin priorisiert Jens Spahn (CDU) augenscheinlich den Kampf gegen Masern gegenüber der Tat von Frankfurt. Dazu äußerte er sich jetzt auf Twitter – und betont, dass es sich um eine Fälschung handele.

Im Netz kursiert die Fotomontage eines gefälschten Postings mit einem gefälschten Zitat von mir. Der entsetzliche Tod eines Kindes wird so für Stimmungsmache und Fake-News genutzt. Das ist besonders perfide und plump. — Jens Spahn (@jensspahn) July 31, 2019

„Der entsetzliche Tod eines Kindes wird so für Stimmungsmache und Fake-News genutzt“, schreibt Spahn. „Das ist besonders perfide und plump.“

14.52 Uhr: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat zurückhaltend auf die Forderung von Innenminister Horst Seehofer (CSU) reagiert, nach der tödlichen Attacke von Frankfurt die Videoüberwachung in Bahnhöfen auszuweiten.

Videoüberwachung gibt es bereits an vielen Bahnhöfen. Wir sollten jetzt über alle Schritte reden, die die Sicherheit wirklich erhöhen“, sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. Für die Millionen Bahnfahrer in Deutschland müsse der Staat für die größtmögliche Sicherheit sorgen, fügte sie hinzu. „Dafür ist Polizeipräsenz besonders wichtig.“

Lambrecht betonte: „Nach dem schrecklichen Mord an dem kleinen Jungen ist nichts wichtiger als Menschlichkeit und Mitgefühl.“ Sie betonte: „Die perfiden Versuche von Vertretern der AfD, die Tat zu instrumentalisieren, zeigten das wahre Gesicht dieser Partei – und werden keinen Erfolg haben.“

Mann stößt Jungen vor ICE: Eine rote Rose liegt im Gleisbett von Gleis 7. Hier starb das Kind.

13.46 Uhr: Die Deutsche Bahn soll nach Ansicht eines Traumaexperten eine Hilfsgruppe für die Augenzeugen der tödlichen Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof einrichten. „Mit solchen Nachbearbeitungsgruppen haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagte Psychotherapeut Georg Pieper, der auch Angehörige und Betroffene der ICE-Katastrophe von Eschede 1998 betreut hat.

Die unmittelbar in einen derartigen Zwischenfall Hineingezogenen könnten sich dort – natürlich freiwillig – sortieren, austauschen und ein Stück besser von dem Vorfall distanzieren, um Traumafolgestörungen zu verhindern. „Die Deutsche Bahn sollte sich auch nicht vorwerfen lassen, sie habe da nichts getan“, sagte Pieper.

12.17 Uhr: Der Vizepräsident des Bundestages, Wolfgang Kubicki (FDP), hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für seine Forderung scharf kritisiert, als Konsequenz aus der tödlichen Attacke von Frankfurt die Videoüberwachung in Bahnhöfen auszuweiten.

„Auch Horst Seehofer weiß eigentlich, dass die Ausweitung der Videoüberwachung in Bahnhöfen solche schrecklichen Taten überhaupt nicht verhindern kann“, sagte Kubicki unserer Redaktion. In einer freien Gesellschaft müsse man akzeptieren, dass es niemals absolute Sicherheit geben könne. „Wer einen gegenteiligen Eindruck zu vermitteln versucht, muss sich vorwerfen lassen, dass er diese Taten für politische Landgewinne nutzen will“, betonte Kubicki.

Versäumnisse sieht Kubicki dagegen auf Schweizer Seite. „Im vorliegenden Fall wäre es – noch dazu im Schengen-Raum – vielleicht angemessen gewesen, hätten die Behörden in der Schweiz die deutschen Behörden unterrichtet, dass sie nach dem Täter fahnden“, sagte er.

Der Tatverdächtige im Falle der tödlichen Attacke auf ein Kind im Frankfurter Hauptbahnhof wird nach seiner Haftvorführung aus dem Amtsgericht der Stadt geführt

11.28 Uhr: Der Haftbefehl gegen den Verdächtigen wurde erlassen. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt erklärte unserer Redaktion den weiteren Ablauf. Es würden nun zuerst die Zeugen vernommen. „Es sind viele Zeugen, das ist zeitintensiv“, erklärte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.

Bis zu einer Anklage – bestätigt sich die Annahme, der Eritreer aus der Schweiz sei der Täter – wird es auch deshalb noch dauern, weil der 40-Jährige auch begutachtet werden muss. Offenbar hat er psychische Probleme, soll in Therapie gewesen sein. „Eine Anklage kann erst erhoben werden, wenn alle Ermittlungen abgeschlossen sind“, so die Oberstaatsanwältin.

10.35 Uhr: Die „Bild“ berichtet unter Berufung auf eine Bekannte der Familie, dass die Mutter und ihr Sohn sich auf den Weg in den Sommerurlaub befunden hätten. Andere Familienmitglieder, unter anderem die Schwester des nun toten Jungen, seien mit dem Auto gereist, das Duo wollte von Frankfurt aus mit dem Zug an den Zielort.

9.13 Uhr: Warum flüchten Menschen aus Eritrea? Das Land in Afrika wird von einem extrem repressiven Regime regiert. Amnesty International Schweiz erklärt, es gibt keine Verfassung und keine unabhängige Justiz. Dafür müssen Menschen „Nationaldienst“ ableisten. Offiziell 18 Monate. In Wahrheit oft viel länger – Zwangsarbeit mit menschenverachtender Entlohnung, die kaum zum Leben reicht.

Wohlhabende kaufen sich frei. Ein Fünftel der fünf Millionen Eritreer lebt laut Amnesty in anderen

Ländern – 26.000 in der Schweiz.

Diese Google-Karte zeigt, wo Eritrea auf dem afrikanischen Kontinent liegt.

8.16 Uhr: Angesichts der rechten und rechtsextremen Vereinnahmung des Unglückes zu politischen Zwecken ruft Carsten Baumann zur Besinnung. „Wildes Spekulieren hilft nicht weiter“, sagte der Leiter der ökumenisch geführten Bahnhofsmission. Die Tat werde von einigen Menschen nun in den sozialen Medien genutzt, um die Spaltung der Gesellschaft weiter voranzutreiben. Der Junge sei tot. Ob der Täter Zuwanderer sei oder nicht, spiele keine Rolle, betonte Baumann. Es bleibe eine „sinnlose Katastrophe“.

5.25 Uhr: Die Mutter des getöteten Jungen wird nach Expertenansicht Jahre benötigen, um das Trauma therapeutisch bearbeiten zu können. „Dieses Schicksal ist enorm schwer zu verarbeiten“, sagte Amelie Thobaben, Mitglied des Bundesvorstandes der Deutschen Psychotherapeuten-Vereinigung, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Ereignisse von Gleis sieben seien „ganz besonders unfassbar“, weil sie von Menschenhand ausgelöst wurden und nicht etwa durch eine Naturkatastrophe oder einen Unfall.

30.07.2019, Hessen, Fankfurt: Der Tatverdächtige im Falle der tödlichen Attacke auf ein Kind im Frankfurter Hauptbahnhof wird nach seiner Haftvorführung aus dem Amtsgericht geführt. Der Mann soll am 29.07.2019 einen achtjährigen Jungen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben. Der Junge starb noch im Gleisbett, die Mutter konnte sich retten und wurde verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Verdacht des Mordes und des versuchten Mordes aufgenommen. Foto: Christoph Reichwein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Dienstag: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Täter

20.17 Uhr: 400 Menschen haben sich auf dem Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofs zu einer Andacht versammelt, um an den getöteten Jungen zu erinnern. Neben dem Gottesdienst gab es auch zwei Mahnwachen unterschiedlicher politischer Gruppierungen.

„Es gab einige hitzige Diskussionen, aber niemand ist den anderen angegangen“, sagte ein Sprecher der Frankfurter Polizei. Die Andacht selbst sei ruhig verlaufen, hieß es.

Mahnwache am Hauptbahnhof Frankfurt

19.44 Uhr: Die feige Attacke in Frankfurt berührt das subjektive Sicherheitsempfinden vieler Bürger, schreibt Jörg Quoos, Chefredakteur der Funke Zentralredaktion, in seinem Kommentar. Die Politik muss reagieren. Es gibt Optionen.

Menschen nehmen an einer Trauerveranstaltung der Bahnhofsmission vor dem Frankfurter Hauptbahnhof teil, nachdem am Tag zuvor ein achtjähriger Junge von einem Mann vor einen einfahrenden ICE gestoßen und getötet wurde.

17.01 Uhr: Gegen den mutmaßlichen Täter ist Haftbefehl erlassen worden. Der Mann wurde am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt und muss nun in Untersuchungshaft, wie die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ihm wird Mord und versuchter Mord in zwei Fällen vorgeworfen.

Fankfurt: Der Tatverdächtige wird nach seiner Haftvorführung aus dem Amtsgericht geführt.

16.13 Uhr: Der Tatverdächtige soll am Donnerstag seine Ehefrau, seine Kinder (1, 3 und 4 Jahre alt) und eine Nachbarin in zwei Wohnungen im gleichen Haus eingesperrt haben – der Gewaltausbruch des Mannes war für alle Opfer überraschend, man habe ihn noch nie so erlebt, hätten die beiden Frauen ausgesagt. Das erklärte der Chef der Regionalpolizei.

Der stellvertretende Kommandant erklärte auf Nachfrage, warum man aufgrund des Vorfalles nicht intensiver gesucht habe, man habe polizeilich nicht anders reagiert, als bei den etwa einem Dutzend derartiger Fälle, die man in dem Zuständigkeitsbereich erlebe – pro Tag.

Der Tatverdächtige hatte in der Schweiz gelebt – im Kanton Zürich. Der Ort Wädenswill ist auf dieser Google-Maps-Karte gesehen.

16.06 Uhr: Auch die Kantonspolizei Zürich äußert sich bei einer Pressekonferenz zu dem Tatverdächtigen. Bruno Keller, stellvertretender Kommandant, erklärte, dass es bis vergangenen Donnerstag – bis auf ein geringfügiges Verkehrsvergehen – keinerlei polizeilichen Erkenntnisse gab. Am Wohnort des Mannes sei es dann zu Gewalt gekommen, der 40-Jährige sei daraufhin geflüchtet.

Nachdem ein Zusammenhang mit dem Fall in Frankfurt am Montag hergestellt wurde, sei in Zürich sofort einen Stab zusammengestellt worden, der mit den deutschen Behörden eng zusammenarbeite.

Eine Hausdurchsuchung habe keine Hinweise auf eine politische Radikalisierung oder andere ideologische Motivation ergeben. Allerdings habe sich der Mann seit 2019 in psychiatrischer Behandlung gefunden. Er sei seit einigen Tagen krankgeschrieben gewesen.

15.32 Uhr: Innenminister Seehofer sagte bei seiner Pressekonferenz weiter, er akzeptiere bei der Sicherheit der Bevölkerung Kosten nicht als Begründung für fehlende Verbesserungen – es gehe in der Diskussion nicht um „Ideologien und Haushalte“. Dass etwas nicht machbar sei, weil es teuer ist, könne nicht angehen.

Zug-Attacke- Das sagen Seehofer und Bundespolizei zum Tatverdächtigen

15.22 Uhr: Die Tatsache, dass der Verdächtige aus Eritrea stammt, hatte viele Vorurteile geschürt und Hetze von rechts ausgelöst – doch laut Seehofer stellt sich die Frage nach einer Änderung des Aufenthaltsrechts in diesem Fall nicht: Der Mann habe eine Aufenthaltserlaubnis, war seit 2008 offiziell berechtigt, in der Schweiz zu leben und auch zu reisen.

Grundsätzlich müsse die „Werte-Erosion“ zu Konsequenzen führen, sagte der Innenminister. Es habe zuletzt 13 Fälle drastischer Gewalt gegeben, die die derzeitige Politik in Frage stellen. Die Tat in Frankfrut gehöre aber eindeutig nicht dazu, betonte Seehofer.

Pressekonferenz zur Tat in Frankfurt und allgemein der Sicherheit in Deutschland: Innenminister Horst Seehofer, Bundeskriminalamt-Chef Holger Münch und Dieter Romann, Bundespolizeipräsident.

15.51 Uhr: Auf die Frage, wie man damit umgehe, dass der Mann unbehelligt von der Schweiz nach Deutschland reisen konnte, obwohl nach ihm gefahndet worden war, erklärte Seehofer, dass man dies überprüfen müsse – allerdings nicht, indem man zu so strengen Kontrollen wie früher zurückkehre.

15.14 Uhr: Seehofer erklärte, was das für die Sicherheit an Bahnhöfen bedeutet. Deshalb sei er – trotz Urlaub – in Berlin und habe mit den Chefs der Sicherheitsbehörden gesprochen. Einfach weiter zu machen sei „absolut unmöglich“ gewesen. Mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer habe man Spitzengespräche anberaumt, um die Sicherheit an Bahnhöfen in Deutschland zu erhöhen.

An Flughäfen hätten schrittweise Erhöhungen der Sicherheitsmaßnahmen Erfolge gebracht. Nun müsse man sehen, wie sich das an Bahnhöfen reproduzieren lasse. Allerdings sei die grundsätzlich unterschiedliche Struktur vieler der 6500 Bahnhöfe dabei eine Herausforderung. Absolute Sicherheit sei nicht erreichbar, aber man habe eine „moralische Verantwortung“.

Technische Verbesserungen müssten auch diskutiert werden, auch, wenn viele das für unrealistisch halten – der Chef der Gewerkschaft der Polizei hatte unserer Redaktion gesagt, vieles sei „kurzfristig nicht durchführbar“.

15.10 Uhr: Bundespolizei-Chef Dieter Romann sprach bei der Pressekonferenz in Berlin über den mutmaßlichen Täter. 2008 hatte er in der Schweiz Asyl gewährt bekommen, er habe Arbeit gehabt. Er war allerdings in der vergangenen Woche in der Schweiz auffällig geworden: Der 40-Jährige hatte eine Nachbarin mit einem Messer bedroht und sie auch gewürgt. Daraufhin sei er national zur Festnahme ausgeschrieben worden. Er war bereits im Vorfeld auffällig.

Romann sagte, kurz vor der Tat habe der Verdächtige laut Zeugen mit starrem Blick hinter einem Pfeiler gewartet. Nachdem er Mutter und Kind ins Gleisbett gestoßen hatte, hatte er dies auch mit einer 78-Jährigen versucht. Diese war allerdings dabei gestürzt – das hat ihr möglicherweise das Leben gerettet.

15.04 Uhr: Horst Seehofer trat um 15 Uhr vor die Presse. „Ein solches Ereignis macht uns alle fassungslos und trifft uns mitten ins Herz“, sagte der Innenminister. Er drücke noch einmal die Anteilnahme der gesamten Bundesregierung gegenüber der Mutter aus – und lobte die „praktizierte Zivilcourage“ der Passanten, die den Tatverdächtigen bei seiner Flucht aufgehalten haben. Dieter Romann, Chef der Bundespolizei, werde sich zum Täter äußern, kündigte Seehofer an.

13.49 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will um 15 Uhr über ein Treffen der Chefs der Sicherheitsbehörden informieren. Bei dem Treffen soll es nach dpa-Informationen neben der Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof auch um Angriffe und Drohungen gegen Vertreter der Linkspartei gehen, um Bombendrohungen gegen Moscheen sowie den rassistisch motivierten Angriff auf einen Eritreer im hessischen Wächtersbach.

13.11 Uhr: Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, erklärt unserer Redaktion in der Sicherheitsdebatte: „Wir können keine hundertprozentige Sicherheit herstellen. Wenn sich jemand unauffällig verhält und zur Tat entschlossen ist, dann kann ihn niemand daran hindern.“

Kind vor ICE gestoßen: Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn steht am Bahnsteig 7 im Frankfurter Hauptbahnhof vor den abgelegten Kerzen und Blumen.

Mit mehr Polizisten und intelligenter Videoaufklärung auf den Bahnhöfen könne das Sicherheitsgefühl erhöht werden. Auch könnten auffällige Personen leichter identifiziert werden. Bei vollkommen unauffälligen Tätern greife aber beides nicht.

Wendt sprach sich zudem gegen Vorschläge aus, die 6500 deutschen Bahnhöfe durch bauliche oder technische Maßnahmen an den Bahnsteigen sicherer zu machen – allein aus Platzgründen.

Auch die Idee, nur Menschen mit gültiger Fahrkarte auf den Bahnsteig zu lassen, biete keine große Sicherheit. Wer zur Tat entschlossen sei, würde sich dann vermutlich einfach eine Karte kaufen. Der Einbau von stabilen Sperren, wie es sie teilweise in anderen Ländern gibt, sei wiederum zu teuer und zu aufwendig. „Das ist alles kurzfristig nicht durchführbar“, sagte Wendt.

12.10 Uhr: Mutmaßungen, der Fall habe etwas mit der Tat im hessischen Wächtersbach zu tun, konnten bisher nicht bestätigt werden. Dort hatte ein Deutscher offenbar aus rassistischen Motiven einen Eritreer mit einem Bauchschuss schwer verletzt und sich anschließend selbst getötet.

Junge vor Zug gestoßen – das sagt die Staatsanwaltschaft

11.05 Uhr: In Frankfurt hat eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, weitere Angaben zu dem verdächtigen Mann aus Eritrea gemacht – er sei 40 Jahre alt, lebte seit 2006 in der Schweiz, hat drei Kinder und eine Ehefrau. Er habe sich bisher nicht eingelassen zu den Vorwürfen.

Die Mutter und ihr Sohn kämen aus dem Hochtaunuskreis. Der Mann habe zudem versucht, eine 78-Jährige auch ins Gleisbett zu stoßen, dies gelang ihm nicht. Die Frau erlitt einen Schock und eine Verletzung an der Schulter.

„Er hat angegeben, er sei vor wenigen Tage von Basel nach mit dem Zug nach Frankfurt Zug gefahren.“ In Deutschland sei er bislang nicht polizeibekannt.

Auf dieser Google-Karte sehen Sie, wo der Bahnhof in Frankfurt liegt.

• Zungunglück in Frankfurt: Kind vor Zug gestoßen – was wir bisher wissen – und was nicht

Frankfurt: Ein Zettel mit der Aufschrift „Ruhe in Frieden kleiner Mann" liegt zwischen abgelegten Blumen, Kerzen und Plüschtieren am Bahnsteig 7 im Frankfurter Hauptbahnhof.

11.01 Uhr: Anteilnahme nach einer grausamen Tat: Nach der tödlichen Attacke auf einen achtjährigen Jungen soll es am Dienstagabend im Frankfurter Hauptbahnhof eine öffentliche Andacht geben. Das Gedenken soll um 18.30 Uhr in der Nähe von Bahnsteig 7 stattfinden, wo der Junge starb, wie die Frankfurter Bahnhofsmission mitteilte. Dabei seien Vertreter von katholischen und evangelischen Gemeinden in Frankfurt am Main.

10.32 Uhr: Die Polizei bestätigte es auf Twitter: Der mutmaßliche Täter hat bis zuletzt im Kanton Zürich in der Schweiz gelebt. Der Mann mit eritreischer Staatsbürgerschaft war im Besitz einer „Niederlassungsbewilligung“.

Diese wird Ausländern in der Schweiz nach einem Aufenthalt von fünf oder zehn Jahren im Land ausgestellt. Niedergelassene haben damit laut dem Staatssekretariat für Migration ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht.

Ereignis am Frankfurter Hauptbahnhof: Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass der mutmassliche Täter Wohnsitz im Kanton Zürich hat und über eine Niederlassungsbewilligung verfügt. Wir stehen im Austausch mit Bund und den deutschen Behörden. Weitere Infos folgen. — Kantonspolizei Zürich (@KapoZuerich) July 30, 2019

8.55 Uhr: Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, warnte vor Nachahmungstätern, aber auch unrealistischen Erwartungen in Sachen Sicherheitskonzepte: Angesichts von 5600 Bahnhöfen und Haltestellen in Deutschland dürfe nicht mit schnellen Lösungen gerechnet werden. „Die sind alle so unterschiedlich strukturiert, dass es schwer sein dürfte, ein Konzept für alle zu entwickeln“, sagt er dem RND. Forderungen nach mehr Personal bezeichnete der GdP-Vize als unseriös.

Kind in Frankfurt vor ICE gestoßen

07.45 Uhr: Auf einem Video der „Bild“-Zeitung (Bezahlinhalt) soll zu sehen sein, wie der Täter am Montagmorgen entlang der Gleise des Frankfurter Bahnhofs flüchtet. Die Aufnahmen stammen demnach von einer Augenzeugin.

06.02 Uhr: Aus Sicht der Vorsitzenden der Verkehrsministerkonferenz, Anke Rehlinger (SPD), sind Taten wie in Frankfurt durch Sicherheitsmaßnahmen allerdings nicht zu verhindern. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag) sagte die saarländische Verkehrsministerin: „Eine solche Tat offenbart keine Sicherheitslücke, sondern eine Menschlichkeitslücke.“

Montag: Horst Seehofer informiert am Dienstag die Öffentlichkeit

17.07 Uhr: Nach dem Vorfall hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) seinen Urlaub unterbrochen. „Angesichts mehrerer schwerwiegender Taten in jüngerer Zeit“ wolle er die Chefs der Sicherheitsbehörden treffen, erklärte der Minister per Mitteilung. Am Dienstag wolle er um 15 Uhr die Ergebnisse auf einer Pressekonferenz vorstellen.

Bei dem Treffen soll es nach dpa-Informationen neben der Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof auch um Angriffe und Drohungen gegen Vertreter der Linkspartei gehen, um Bombendrohungen gegen Moscheen sowie den rassistisch motivierten Angriff auf einen Eritreer im hessischen Wächtersbach.

Tödlicher Stoß am Frankfurter Hauptbahnhof: Polizisten und Feuerwehrleute spannten eine weiße Plane. Ein achtjähriger Junge war nach einem Stoß in Gleis gefallen und getötet worden.

Seehofer sei tief bestürzt über den Vorfall in Frankfurt, teilte er mit. Er wünsche Angehörigen und Freunden des getöteten Jungen Kraft. „Die Hintergründe für das abscheuliche Verbrechen sind derzeit noch unklar. Es ist jetzt die Aufgabe der Ermittlungsbehörden, diese schnellstmöglich und umfassend aufzuklären“, so Seehofer.

„Der Täter wird für die Tat mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zu Verantwortung gezogen werden.“ Seehofer wolle dem Land Hessen, wenn nötig, jede Unterstützung etwa der Bundespolizei oder des Bundeskriminalamts zur Verfügung stellen.

Der mutmaßliche Täter war aus dem Bahnhof gerannt, konnte aber mithilfe von Passanten festgenommen werden. Über seine Motive sei nichts bekannt, sagte eine Polizeisprecherin. Der mutmaßliche Täter werde verhört. Eine Beziehung zwischen Opfer und Täter gebe es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Kind in Frankfurt vor ICE gestoßen: Das berichten Zeugen

Nach dem Zwischenfall am Frankfurter Hauptbahnhof wurden vier Gleise gesperrt.

Augenzeugen berichteten laut Hessenschau, ein Mann in dunkler Kleidung habe die am Bahngleis stehende Frau und das Kind absichtlich gestoßen. Eine dritte Person habe sich vor dem Sturz rechtzeitig retten können.

Eine Augenzeugin, die in dem einfahrenden ICE 592 aus Düsseldorf saß, sagte dem Hessischen Rundfunk (hr), die Leute seien weinend zusammengebrochen. Mehrere Reisende hätten medizinisch versorgt werden müssen. Eine Schaffnerin, die die Tat aus dem Zug heraus mit ansehen musste, habe laut geschrien, berichtete die Frau.

Am Hauptbahnhof sei es zu einem „massiven Polizeieinsatz“ gekommen. Auch auf den Bahnverkehr hatte der Vorfall Auswirkungen. Die Gleise 4 bis 9 wurden nach dem Zwischenfall vorübergehend gesperrt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Laut Bahn gibt es derzeit keine Prognose, wie lange die Einschränkungen dauern werden.

Der Fall erinnert an einen ganz ähnlichen Fall aus Voerde. Erst vor wenigen Tagen hatte ein Mann eine Frau vor einen Zug gestoßen. Sie starb. Der Verdächtigte hatte zuvor schon ein ganzes Dorf terrorisiert. Gefasst wurde der Täter dank eines couragierten Zeugen (Frau vor Zug gestoßen: Dieser Mann stellte den Verdächtigen ).

