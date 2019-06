Böhmermann trifft Rezo: Der Youtuber besucht das Neo Magazin Royale

Berlin. Mit Kameras kennt er sich bekanntermaßen aus. Jetzt tauscht Youtuber Rezo seine eigenen gegen die eines Nostalgiemediums aus – er tritt im Fernsehen auf. Ganz modern wird das allerdings zuerst in der Mediathek, dann im linearen Programm zu sehen sein.

Tatsächlich hat Jan Böhmermann Rezo ins „Neo Magazin Royale“ eingeladen, der Youtuber folgte. Was bemerkenswert deshalb ist, weil es dem jungen Mann seit seinem „Zerstörungsvideo“ in Richtung CDU nicht an Einladungen mangelt. Neben denen von Politikern sicher auch nicht an denen zu Interviews in allen Medien.

Warum sich Rezo für Böhmermann entschieden hat, ist bisher noch nicht bekannt, sicherlich dürfte ihm der gern auch mal subversive Charakter des Moderators wohl sympathischer sein als der vieler bierernster Kollegen.

Zu sehen ist das Gespräch der beiden am Donnerstag, 13. Juni um 20.15 Uhr in der Mediathek, um 22.15 Uhr dann auch im Fernsehen bei ZDFneo.

Böhmermann empfängt Rezo: Gespräch bei „Neo Magazin Royale“

Foto: Julia Hüttner, / dpa

Böhmermann und Rezo haben in jüngerer Vergangenheit mit diversen Äußerungen zu Politikern für viel Aufmerksamkeit gesorgt. So sagte Böhmermann die Ibiza-Affäre von Heinz-Christian Strache hervor, da er das Video bereits kannte, das dafür sorgte, dass der FPÖ-Politiker sein Amt als Vizekanzler Österreichs aufgab (und damit auch Kanzler Sebastian Kurz um seinen Posten brachte ).

Rezo dagegen veröffentlichte vor der Europawahl zwei Videos. Im ersten, „die Zerstörung der CDU“, kommentiert er die Klimapolitik der Union und lässt dabei wenig Gutes an der Partei. Dem folgte ein Beitrag von mehr als 90 Youtubern, die kollektiv dazu aufriefen, die CDU nicht zu wählen – und ebenso wenig die SPD und die AfD.

Mit dem Video löste er eine heftige Debatte in der CDU und darüber hinaus aus, die sogar dazu führte, dass AKK erklären musste, dass sie nicht gegen Meinungsfreiheit sei. Wenig elegante Formulierungen ihrerseits hatten zur Annahme geführt, sie wolle Kritiker mundtot machen. Und möglicherweise auch einen Anteil an ihren Umfragewerten hatten – die Mehrheit hält sie nicht geeignet fürs Kanzleramt.

Rezo wies auch auf Klöckners-Nestlé-Tweet hin – CDU hat keinen guten Lauf

Zuletzt hatte Rezo dann auch zusätzliche Aufmerksamkeit auf Bundesernährungsministerin Julia Klöckner gezogen, weil diese ein Video mit dem Nestlé-Chef gepostet hatte, das ihm verdächtig nach Werbung aussah. Die sich damit in die Reihe der sich selbst blamierenden CDU-Politiker stellte – der nun auch Horst Seehofer angehört, der Gesetze schätzt, die kompliziert sind – damit sie keiner versteht.

Rezo und Böhmermann werden entsprechend wohl genug Themen für ein Gespräch haben. (ses)