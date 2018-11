Aus für Lindenstraße: ARD kündigt Ende für März 2020 an

Berlin. Nach mehr als 1600 Folgen kommt bald das „Aus“ für die ARD-Serie „Lindenstraße“. „Die Fernsehprogrammkonferenz der ARD hat sich mehrheitlich gegen eine Verlängerung des Produktionsvertrages mit der Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion ausgesprochen. Die letzte Folge der Serie wird im März 2020 im Ersten ausgestrahlt“, meldete der WDR.

Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen erklärte dazu: „Diese Entscheidung hat sich die Fernsehprogrammkonferenz der ARD nicht leicht gemacht. Denn die ‘Lindenstraße’ ist eine Ikone im deutschen Fernsehen, die uns seit Jahrzehnten begleitet.“

„Lindenstraße“-Produzent Geißendörfer ist „bestürzt“

Doch dann kommt das Aber: „Doch wir müssen nüchtern und mit Bedauern feststellen: Das Zuschauerinteresse und unsere unvermeidbaren Sparzwänge sind nicht vereinbar mit den Produktionskosten für eine solch hochwertige Serie.“ Herres verspricht den „Lindenstraße“-Fans ein „fulminantes Finale“.

Produzent Hans W. Geißendörfer zeigte sich „bestürzt“ über die Nachricht aus Köln. Via Twitter teilte er im Rahmen einer kurzen Stellungnahme sein „Unverständnis“ über das Aus seiner Serie mit:

Noch am Mittwoch hatte es nicht nach dem Ende ausgesehen. Da schickte die „Lindenstraße“ diesen Tweet:

Erst kürzlich hatte die Serie für Schlagzeilen gesorgt, als mit dem Schauspieler Joachim Luger einer der „Gründerväter“ der „Lindenstraße“ die Serie verlassen hatte. Er starb als Hans Beimer den Serientod. Das hatte bei vielen Fans für Bedauern gesorgt – und war im Nachhinein wohl ein Testlauf für das Ende der ganzen Serie.

Die sonntägliche Serie „Lindenstraße“ im Vorabendprogramm des Ersten erzählt seit ihrem Start am 8. Dezember 1985 Schicksale und Geschichten der Straßenbewohner – und spiegelt damit gelegentlich auch gesellschaftliche oder politische Diskussionen in Deutschland.

Til Schweiger spielte in „Lindenstraße“ Jo Zenker

Hunderte Schauspieler und Zehntausende Komparsen waren bisher zu sehen. Zahlreiche Karrieren von Film- und Fernsehschauspielern begannen in der Serie. Til Schweiger spielte zum Beispiel von 1990 bis 1992 Jo Zenker, den Soldaten und Sohn von Taxifahrer Andi Zenker. Später verabschiedet sich die Figur allerdings in die Vereinigten Staaten, lebt fortan in Hollywood und taucht nicht mehr in der „Lindenstraße“ auf.

Für die ARD-Serie „Lindenstraße“ kommt das Aus. Die Fans sind traurig. Sehen Sie hier einen Blick in mehr als 34 Jahre Serienleben. Ein Bild aus frühen „Lindenstraßen“-Tagen Helga Beimer (Marie-Luise Marjan, hinten rechts) mit ihrem ersten Mann Hans (Joachim Hermann Luger, l.) und ihren Kindern (v.l.) Marion (Ina Bleiweiß), Benny (Christian Kahrmann) und Klausi (Moritz A. Sachs). Foto: Fotoreport / dpa

Die Beimers vor dem Weihnachtsbaum. Foto: Fotoreport / dpa

Ihre Scheidung sorgte für einen kleinen Skandal in der „Lindenstraße“: Helga Beimer (Marie-Luise Marjan) mit ihrem ersten Mann Hans (Joachim Hermann Luger). Foto: Fotoreport / dpa

Aus sie gehören zur Crew: Die Schauspieler Ludwig Haas (Dr. Dressler, vorne), Amorn Surangkanjanajai (Gung Pham Kien, v.l.), Georg Uecker (Carsten Flöter) und Alexa Maria Surholt (Sarah Marquardt). Foto: Henning Kaiser / dpa

Ludwig Haas spielt den Arzt Dr. Dressler. Foto: Henning Kaiser / dpa



Else Kling (Annemarie Wendl) war ein Star der „Lindenstraße“, hier mit Olaf (Frank Rampelmann). Foto: Fotoreport / dpa

So etwas wie die Mutter der Nation: Marie-Luise Marjan in der Rolle der Helga Beimer. Foto: Uwe Anspach / dpa

Er starb erst kürzlich den Serientod: der Schauspieler Joachim H. Luger war Hans Beimer. Foto: Henning Kaiser / dpa

Auch Schriftsteller Harry Rowohlt hatte seine Zeit in der „Lindenstraße“ – als grummeliger Harry. Hier mit Alex (Joris Gratwohl). Foto: WDR / dpa

Die Schauspieler Georg Uecker (Carsten Flöter) und Alexa Maria Surholt (Sarah Marquardt) gehören ebenfalls zum „Linderstraßen“-Personal. Foto: Henning Kaiser / dpa



Die Außenkulisse der „Lindenstraße“ ist 150 Meter lang und befindet sich auf dem WDR-Gelände in Köln-Bocklemünd. Für die Dreharbeiten stehen ständig 100.000 Requisiten zur Verfügung.

Schon kurz nach Bekanntwerden der WDR-Pläne gab es auf Twitter die ersten Reaktionen. Auch Komiker Micky Beisenherz meldete sich. Hier eine Auswahl – von traurig bis humorvoll:

Aus für die @Lindenstrasse-

find ich schade.

Ist aber auch wie mit der alten, kleinen Bücherei im Viertel.

Man ist traurig, wenn sie schließt. War aber selber ewig nicht dort einkaufen.#Lindenstraße — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) November 16, 2018

#Lindenstraße

Erst Mutti Merkel, dann Mutter Beimer. — Horgetorix (@horgetorix) November 16, 2018

Wie gut, dass Vater Beimer das nicht mehr erleben muss. #Lindenstraße — Tibor Martini (@tibor) November 16, 2018

Ist natürlich trotzdem tragisch, immerhin Kult. Aber nichts währt ewig. Schon gar nichts TV-Serien. #Lindenstraße — Nordherz (@Frau_Nord) November 16, 2018

Die Ärzte bei Spotify.

Lindenstraße wird eingestellt.

Seehofer tritt bald zurück.



Sieht aus, als öffneten die 80er langsam ihre Klauen, um uns endlich ins Jetzt zu entlassen. — Jens Clasen (@jenshealthde) November 16, 2018

(W.B./les/dpa)