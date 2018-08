Wiesbaden: Statue von Recep Tayyip Erdogan enthüllt

Die vier Meter große Erdogan-Statue wurde in der Nacht zu Dienstag in Wiesbaden aufgestellt.

Eine vier Meter große Erdogan-Figur ist in Wiesbaden aufgestellt worden. Sie sorgt für reichlich Wirbel. Wer hinter der Aktion steckt.

Aktion Vier Meter große Erdogan-Statue in Wiesbaden aufgestellt

Wiesbaden. In Wiesbaden sorgt eine vier Meter hohe Statue des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für Aufregung. Ausgerechnet auf dem Platz der Deutschen Einheit wurde die Figur, die ihren Zeigefinger ermahnend in die Höhe streckt, in der Nacht zu Dienstag aufgestellt.

Verantwortlich für die Aktion ist das Kunstfestival „Wiesbaden Biennale“, das sich das Motto „Bad News“ gesetzt hat und bewusst provozieren will. Und das gelingt offenbar: Die Statue ist bereits beschmiert worden. Ausdrücke wie „türkischer Hitler“ und andere Beleidigungen sind darauf gekritzelt worden.

Stadt Wiesbaden genehmigte die Aktion

Auch in den sozialen Netzwerken werden Fotos von dem Erdogan-Abbild zum Teil wütend kommentiert. „Was für ein Schwachsinn“, heißt es da unter anderem.

Ist es erlaubt, einfach so eine Statue aufzustellen? Bei der Polizei verweist man darauf, dass das eine Angelegenheit der Stadt Wiesbaden sei, wie ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion erklärte.

Bei der Stadt heißt es, das Ordnungsamt habe die Aktion, für die das Hessische Staatstheater verantwortlich ist, genehmigt. Dabei sei ein Gesamtpaket im Rahmen der „Wiesbaden Biennale“ angemeldet worden, das einen Container und eine „menschenähnliche Statue“ umfasse, sagte eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion

Bleibt die Erdogan-Statue?

Dass es sich dabei um eine Erdogan-Statue handelt, sei der Behörde nicht bewusst gewesen. Darüber hinaus sei der in der Stadt aufgestellte Container mit „Deutsche raus“ beschriftet worden. Der Gemeindevorstand der Stadt wolle sich gegen Dienstagmittag mit der Thematik befassen, sagte die Sprecherin weiter.

Dabei steht die Frage im Raum, ob die Aktion von der Kunstfreiheit gedeckt ist oder ob sogar eine Gefahr davon ausgeht. „Das wird sich im Laufe des Vormittags klären“, so die Stadt-Sprecherin.