Hundstage: Normaler Sommer oder Klimawandel? Das sagen Wetter-Experten

Sommerhitze: Sechs Experten-Tipps zur Abkühlung Zeigt das Thermometer über 30 Grad, kann das ganz schön Anstrengend sein. Ein paar Tipps können helfen, die Hitze gut zu überstehen. So macht der Sommer trotzdem Spaß.

Berlin. Heftige Regenfälle und Schlammfluten sowie Hitzewelle mit historischem Temperaturrekord von 41,1 Grad in Japan. Waldbrände in Schweden, die mit Verstärkung der deutschen Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden sollen. Und auch in Deutschland bringt der Sommer einen Rekord nach dem anderen:

Extreme Trockenheit und Waldbrände , Temperaturrekorde im April und Mai. Und nun: Die nächste Hitzewelle rollt an, die sogenannten Hundstage, also die heißesten Tage des Jahres, haben begonnen. „35 Grad, um nur mal eine Hausnummer zu nennen, wird wohl relativ verbreitet erreicht und überschritten werden“, sagt Meteorologe Jürgen Vollmer für die kommenden Tage voraus. Der Experte vom Wetterportal Wetteronline spricht sogar von Spitzen von bis zu 37 Grad.

Auf seiner Internetseite veröffentlichte auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag für viele Teile Deutschlands amtliche Hitzewarnungen, darunter für Berlin, Hamburg und das Ruhrgebiet. Ausnahmen bleiben in den kommenden Tagen lediglich die Küsten, Südostbayern und das höhere Bergland.

Experten erwarten künftig noch mehr extreme Wetterlagen

Ist das noch ein normaler Sommer mit Sonnenschein und Badewetter , so wie ihn sich viele eigentlich wünschen? Oder sind Hitzeperioden, Trockenheit und Extremwetterlagen weltweit ein Grund zur Besorgnis? Schlägt der Klimawandel zu?

Schon als der DWD Anfang Juni den zweiten monatlilchen Temperaturrekord in Folge vermeldete, kommentierte DWD-Vizepräsident Paul Becker: „Wir erleben die letzten Jahre eine Häufung klimatologischer Rekorde, die sich in der Summe nur mit dem Klimawandel erklären lassen.“ Der Mai 2018 war der wärmste Mai in Deutschland seit 1881 . Zuvor hatte auch der April einen Rekord gebrochen.

Mit der Häufung der Wetterrekorde nehme auch die Zahl der Extremereignisse wie Starkregenfälle, Überschwemmungen und Stürme zu, führte Becker damals weiter aus. Für die Zukunft erwarteten Experten seinen Angaben zufolge sogar noch eine weitere Zunahme solcher extremen Wetterlagen.

Einzelne Wetterereignisse allein können Klimawandel nicht bestätigen

Auch die Forscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung bestätigten schon Anfang Juni die Einschätzung des DWD-Vizepräsidenten. „Deutschland befindet sich bereits mitten im Klimawandel“, heißt es in einer Stellungnahme zu Hitze und Unwetter in Deutschland auf der Homepage des Instituts.

Einzelne Wetterereignisse seien zwar nicht mit Sicherheit auf den Klimawandel zurückzuführen, aber die Häufung bestätige die Annahme der Forscher zu den Folgen der globalen Erwärmung. Der „Trend wird sich sehr wahrscheinlich fortetzen, wenn der Ausstoß von Treibhausgasen unvermindert anhält“, heißt es in der Stellungnahme weiter.