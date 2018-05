Das Classic Open Air am Gendarmenmarkt in Berlin - Alle Infos

Die Eröffnung des Classic Open Air am Gendarmenmarkt in Berlin wird mit einem Feuerwerk gefeiert

Klassik-Festival Alle Infos zum Classic Open Air am Gendarmenmarkt in Berlin

Berlin. Das Classic Open Air erfreut sich einer bereits 25-jährigen Tradition und bringt erfolgreiche Musiker und Musikbegeisterte in einer beeindruckenden Kulisse zusammen. Hier alle wichtigen Fragen und Antworten zum Klassik-Festival:

Wann und wo findet das Classic Open Air in Berlin statt?

Von Donnerstag, den 5.Juli bis zum Montag, den 9. Juli findet das Classic Open Air am Gendarmenmarkt in Berlin Mitte statt.

Wie sieht das Program des Open Air Festivals aus?

Das Programm des Classic Open Air in Berlin bietet Konzerte von Orchestern, Gesangs- und InstrumentalsolistInnen aus verschiedenen musikalischen Genres und Epochen. Einen Überblick über das Programm finden Sie hier:

Wo kann ich Tickets für das Klassik-Festival am Gendarmenmarkt kaufen?

Tickets für das Classic Open Air können über den Onlineanbieter ticketmaster und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Ein Anruf unter der Ticket-Hotline 01806 999 000 606 des Ticketanbieters ticketmaster kostet zwischen 20 und 60 Cent Gebühren pro Anruf.

Die Ticketpreise reichen je nach Veranstaltung von 48 Euro in der niedrigsten Kategorie bis zu 120 Euro für die besten Plätze. Es sind nicht mehr alle Kategorien für jedes Konzert verfügbar.

Was kann ich erwarten vom Classic Open Air 2018?

Das Klassik-Festival verspricht qualitativ hochwertige Konzerte in der beeindruckenden Kulisse am Gendarmenmarkt in Beriln. Die große Eröffnungsfeier durch das Deutsche Filmorchester Babelsberg wird mit einem Feuerwerk als Finale abgerundet. Auch sonst überzeugt das Programm mit hervorragenden Musikern aus verschiedenen Genres. Das letzte Konzert des Festivals wird von der legendären Funk-Band "Earth, Wind & Fire" gespielt.

Wie komme ich am Besten zum Gendarmenmarkt in Berlin?

Musikfans, die zum Classic Open Air wollen, nutzen am Besten den öffentlichen Nahverkehr. Von den U-Bahnhöfen Hausvogteiplatz, Stadtmitte und Französische Straße ist der Platz fußläufig erreichbar. Auch die Buslinien 265 und M48 bis zur Station Jerusalemer Straße oder der Bus 147 bis zur Französischen Straße bringen die Festivalgänger an ihr Ziel.

