VAR-Festspiele: Union Berlin belohnt sich auch beim BVB nicht

Union kassiert in Dortmund die siebte Pflichtspiel-Niederlage in Serie und holt trotz ansprechender Leistung wieder keine Punkte.

Dortmund. Union Berlin hat die siebte Pflichtspiel-Niederlage in Folge kassiert. Am Sonnabend verlor der Köpenicker Fußball-Bundesligist mit 2:4 (2:1) bei Borussia Dortmund und rutschte in der Tabelle vorübergehend auf Rang 13 ab. In der Liga wartet die Mannschaft von Trainer Urs Fischer nun seit fünf Spielen auf einen Punktgewinn.

Dabei war die Partie im ausverkauften Westfalenstadion vor allem eines: Anschauungsunterricht in Sachen Standardsituationen – und das auf beiden Seiten. Erst stand Marco Reus an der Eckfahne, trat den Ball in die Mitte und fand dort Niklas Füllkrug. Dortmunds Stürmer köpfte erst Union-Keeper Frederik Rönnow an, schob dann aber im Fallen den Abpraller ein (7. Minute).

Union Berlin mit Tor nach Ecke und Freistoß

Ein Rückstand, auf den die Köpenicker dann mit gleichen Mitteln reagierten. Trimmel schickte einen Eckball auf den Weg, der von Robin Gosens – mit Unterstützung von Füllkrug – ins Netz flog – 1:1 (9.).

Damit waren die Eckbälle als Torvorlagen schon mal abgehakt. Es folgten die Freistöße aus dem Halbfeld. Wieder stand Trimmel am Ball, wieder flog der Ball in den Strafraum, wo diesmal Alex Kral per Kopf einnetzte (18.). Das vermeintlich 2:1 für de Gäste aus der Hauptstadt. Doch der VAR schaltete sich ein, prüfte die Situation minutenlang und nahm den Treffer wieder zurück. Kral hatte minimal im Abseits gestanden.

Genau wie Füllkrug, der wenige Minuten später einen Freistoß von Reus an Rönnow vorbei schob (26.). Aber auch hier hatte der VAR eine Abseitsstellung vom BVB-Torjäger erkannt. Schiedsrichter Patrick Ittrich hatte die Partie gerade erst wieder angepfiffen, als sich der VAR schon wieder meldete.

Bonucci mit ersten Bundesliga-Treffer für Union Berlin

Das Publikum im ausverkauften Westfalenstadion reagierte ungehalten, Ittrich zuckte nur verlegen mit den Schultern. Diesmal ging es um einen Zweikampf zwischen Sheraldo Becker und Mats Hummels, nach dem Unions Offensivmann im BVB-Strafraum liegen geblieben war. Ittrich hatte die Situation laufen lassen, der VAR aber sah ein Foul von Hummels, der Becker einen Schlag auf den Fuß versetzte.

Und so stand die nächste Standardsituation im Fokus. Der Elfmeter. In der zweiten Hauptrolle: Leonardo Bonucci. Unions Abwehrboss trat an – und verwandelte sicher zum 2:1 (30.). Der erste Bundesliga-Treffer für den Italiener. Und die Führung für Union.

Manch einer mochte sich fragen: Krise? Welche Krise? Die Fischer-Elf hielt in Dortmund mit einem Spitzenteam der Bundesliga mit, dominierte streckenweise sogar. Von Verunsicherung, die der Trainer in den vergangenen Wochen ohne Punkte ausgemacht hatte, war nichts zu sehen.

Dortmund kontert mit Doppelpack

Doch aufmerksame Leser sollten ein Muster erkannt haben. Tor nach Ecke für Dortmund, Tor nach Ecke für Union. Tor nach Freistoß für Union, Rücknahme durch VAR, Tor nach Freistoß für Dortmund, Rücknahme durch VAR, Elfmeter-Tor für Union. Elfmeter-Tor für Dortmund?

Nein. Dafür aber ein Doppelpack, der die gut 4000 mitgereisten Fans aus Berlin jäh verstummen ließ. Erst trug sich Niko Schlotterbeck mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 2:2 (50.) in die Torschützenliste ein, dann konterte Reus einen Union-Angriff und ließ den besser positionierten Julian Brandt vollenden (54.). In der 71. Minute war es dann Ex-Unioner Julian Ryerson, der gegen seine ehemaligen Teamkollegen aus gut 25 Metern traf.

