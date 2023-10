Liveblog: Union Berlin gegen Braga in der Champions League

Berlin. Union Berlin empfängt den SC Braga zum ersten Champions-League-Heimspiel in der Klubgeschichte. Anstoß der Partie ist um 18.45 Uhr im Berliner Olympiastadion, fast 75.000 Zuschauer werden die Partie vor Ort verfolgen. Die Morgenpost gibt die wichtigsten Infos zum Spiel am Dienstagabend.

Fans strömen zum Olympiastadion

Foto: Inga Böddeling

16.47 Uhr: Zwei Stunden bis Anpfiff: Die rot-weißen Massen strömen zum Olympiastadion. Die ersten Fangesänge werden angestimmt.

Endlich eine nicht so volle S-Bahn

16.40 Uhr: Am Westkreuz fährt eine Bahn ein, die deutlich leerer ist als ihre Vorgänger. Der Jubel ist so groß, als hätte Union schon das 1:0 gegen Braga geschossen. Am Osttor herrscht derweil entspannte Vorfreude auf das erste Heimspiel in der Champions League. Noch ist genügend Zeit für Erinnerungsfotos.

Union-Fans sammeln sich am Westkreuz

Foto: Inga Böddeling

16.20 Uhr: Am Westkreuz sammeln sich langsam immer mehr Union-Fans. Der Grund: Die S-Bahnen Richtung Olympiastadion, die hier ankommen, sind schon völlig überfüllt. Kaum jemand findet noch ein Plätzchen. Ab 16 Uhr setzt die BVG Sonderzüge zum Stadion ein. Trotzdem wird bei der Anreise Geduld gefragt sein.

Gleich öffnen sich die Tore zum Olympiastadion

Foto: Michael Färber

16.15 Uhr: In wenigen Augenblicken öffnen sich die Tore zum Olympistadion. Und die ersten Union-Fans warten an Südtor schon sehnsüchtig auf Einlass.