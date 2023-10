Union Berlin: Braga schockt Union in der Nachspielzeit

Union Berlin hat den ersten Sieg in der Champions League knapp verpasst. So kam es zu der Niederlage gegen den SC Braga.

Champions League Braga schockt Union in der Nachspielzeit

Berlin. Union Berlin hat den ersten Sieg in der Champions League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer verspielte am Dienstagabend gegen den SC Braga vor 73.445 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion eine 2:0-Führung und verlor in der Nachspielzeit durch einen Treffer von Andre Castro noch mit 2:3 (2:1).

Das Olympiastadion war fest in Union-Hand. 73.345 Anhänger unterstützen die Köpenicker – eine größere Unterstützung hat Union in einem Heimspiel bislang nicht erhalten. Und die Berliner präsentierten sich alles andere als verunsichert. Fünf Pflichtspielniederlagen in Folge? Einfach ausgeblendet.

Die Ausgangslage am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppe C war klar: Der Sieger würde sich berechtigte Hoffnung auf ein Überwintern in Europa machen können, der Verlierer wiederum wäre dann doch schon ein gutes Stück vom Weiterkommen entfernt.

Union Berlin tritt selbstbewusst auf

Und genau so traten die Hausherren auf. Mutig, Konzentriert. Zielstrebig. Mit Josip Juranovic (für Christopher Trimmel) und Janik Haberer (für David Fofana). Und mit der frühen Führung – zumindest fast, Robin Gosens Treffer kassierte der Videoschiedsrichte ein, da Flankengeber Sheraldo Becker im Abseits gestanden hatte.

Dies war in der Folgezeit Unions Hauptproblem: das Abseits. Ein ums andere Mal musste der serbische Schiedsrichter Srdjan Jovanovic Berliner Offensivaktionen mit einem Pfiff abrupt beenden. Union überlegen, und wieder nicht dabei, sich zu belohnen? Kevin Behrens stürmt allein aufs Braga-Tor zu – und verstolpert (19.). Becker, von Gosens überragend per Kopf in Szene gesetzt – Endstation Torwart Matheus (27.).

Dabei geht es doch so einfach. Alex Kral schickte Becker, den Braga kaum in den griff bekam, einfach die Linie runter, und der union-Stürmer schob den Ball eiskalt an Matheus zum 1:0 vorbei (30.). Als Becker nach einem erneut zügigen Angriff und einer Kopfball-Verlängerung von Lucas Tousart erst auf und davon eilte und auf 2:0 erhöhte, wurde das Olympiastadion zum Tollhaus (38.).

Torwart Rönnow patzt beim Anschlusstreffer

Für Braga war das der Weckruf. Die Portugiesen zeigten nun, über welch technische Qualitäten sie verfügen. Der schnelle Anschlusstreffer durch Sikou Niakate war die Folge (41.). Frederik Rönnow hatte zuvor einen Schuss von Ricardo Horta von der Strafraumgrenze unzureichend pariert. Nicht die einzige Unsicherheit, die sich der Däne am Dienstagabend erlaubte.

Beim Sonntagsschuss von Bruma gab es für Rönnow allerdings nicht mal ansatzweise etwas zu halten. Nach einer Ecker schlenzte Bragas Stürmer den ball ins obere rechte Eck (51.). 2:2 kurz nach Wiederbeginn – und da war sie, die Verunsicherung, die Coach Fischer im Vorfeld der Partie bei seinen Profis ausgemacht hatte.

Nur langsam befreite sich Union vom Druck der Portugiesen, die nun mehr wollten. Doch erst eine Becker-Flanke auf den eingewechselten Kevin Volland, der das Kunststück fertigbrachte, aus acht Metern völlig freistehend Torwart Matheus zu treffen, brachte Union zurück ins Spiel (70.). Becker traf nur das Außennetz (75.), Trainer Fischer fasste sich ungläubig an den Kopf.

Union warf alles nach vorn, doch die Zeit lief den Köpenickern davon. Die Fans waren längst aufgestanden, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Der eingewechselte Brenden Aaronson scheitert mit seinem Kopfball nach Volland-Flanke an seinen Nerven (85.). In der Nachspielzeit muss Braga-Torwart Matheus bei einem abgefälschten Kral-Fernschuss noch einmal sein Können zeigen – dann folgte der Schock durch Andre Castro (90.+4).

