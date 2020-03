1. FC Union Berlin: Boss Zingler: "Kommt nicht zum Stadion!"

Union-Präsident Dirk Zingler appelliert an die Fans, am Sonnabend zum Spiel gegen den FC Bayern nicht zur Alten Försterei zu kommen.

Berlin. Einen Tag nach der Bekanntgabe, dass das Topspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Union Berlin und Bayern München am Sonnabend (18.30 Uhr) aufgrund der Entwicklungen rund um das Coronavirus hat Dirk Zingler die Fans aufgefordert, nicht zur Alten Försterei zu kommen.

„Wir fordern unsere Unioner auf, nicht zum Stadion zu kommen, weil wir auch keine chaotischen Umstände wollen. Das gehört auch zu unserer Veranstalterpflicht“, sagte Zingler am Donnerstag in der Spieltags-Pressekonferenz. Dennoch, so der Klubchef weiter, sei „grundsätzlich jeder Mensch frei in seinen Entscheidungen. Das einzelne Verhalten unserer Anhänger ist nicht zu beeinflussen.“

Fans unterstützen Teams außerhalb des Stadions

Die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest die aktive Fanszene am Sonnabend zum Stadion kommen wird, ist durchaus groß. Schon am Mittwoch hatten es sich Fans von Borussia Mönchengladbach im Nachholspiel gegen den 1. FC Köln nicht nehmen lassen, vor dem Stadion ihre Mannschaft anzufeuern. Ähnliche Szenen hatten sich auch in Paris beim Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund am Mittwochabend abgespielt.

Laut Zingler soll im Laufe des Freitags eine Entscheidung getroffen werden, wer überhaupt ins Stadion darf. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden nur Menschen im Stadion sein, die mit dem Spielablauf zu tun haben.“

Noch am Dienstagvormittag war Zingler – in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Bezirks Treptow-Köpenick davon ausgegangen, dass das Topspiel vor voll besetzten Rängen stattfinden kann. Am Mittwoch schob das Gesundheitsamt dieser eher vagen Hoffnung mit einer Anordnung einen Riegel vor.

