Union Berlin verschenkt zwei Punkte in Paderborn

Union holt in Paderborn zwar den fünften Auswärtspunkt, zeigt im Duell der Aufsteiger allerdings auch zu viele Nachlässigkeiten.

Bundesliga Union verschenkt zwei Punkte in Paderborn

Berlin. Union Berlin hat den zweiten Auswärtssieg in der Bundesliga verpasst. Die Berliner kamen im Duell der Aufsteiger beim SC Paderborn nur zu einem 1:1 (1:1) und bleiben mit nun 20 Punkten auf Rang zehn in der Tabelle.

Bereits in der siebten Minute ging Union in Führung. Nach einem Paderborner Ballverlust ging es auf der linken Seite schnell über Christopher Lenz und Christian Gentner. Dessen Querpass an der Strafraumgrenze erreichte Marcus Ingvartsen, der überlegt oben links ins Paderborner Tor einschoss.

Die Berliner hatten Spiel und Gegner im Griff – und wurden nachlässig. Nach einer Flanke von Christopher Antwi-Adjej und einer Kopfball-Verlängerung von Klaus Gjasula hatte Union-Verteidiger Christopher Lenz in seinem Rücken SCP-Offensivmann Kai Pröger vergessen, der ungehindert zum 1:1 einschob (33.).

Ingvartsen verpasst erneute Führung für Union Berlin

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich in strömendem Regen ein Kampfspiel mit wenig Höhepunkten. Ingvartsen hätte nach gut einer Stunde Union erneut in Führung bringen können, doch der Däne traf den Ball nach einer Flanke von Trimmel aus zehn Metern nicht richtig (64.). Auf der Gegenseite schoss Ben Zolinski im Fallen aus Nahdistanz am Union-Tor vorbei.

Wie zu besten Zweitliga-Zeiten wurde Fußball nun gearbeitet. Trainer Fischer brachte mit Joshua Mees (für Bülter, 68.) und Sheraldo Becker (für Ingvartsen, 77.) zwei frische Spieler für die Außenbahnen. Union wollte mehr als nur diesen einen Punkt, musste sich jedoch immer wieder vor Paderborner Kontern vorsehen.

Sieben Minuten vor dem Ende rutschte Verteidiger Florian Hübner in eine Kopfball-Vorlage von Parensen – Pfosten. Es war die größte Chance in der zweiten Halbzeit.

Ausführlicher Spielbericht folgt in Kürze.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.