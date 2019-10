Union kassiert in Wolfsburg die vierte Niederlage in Folge und hängt weiter im Tabellenkeller fest.

Talfahrt Union kann auch in Wolfsburg nicht punkten

Der VfL Wolfsburg ist dank seines vierten Saisonsieges auf Platz zwei der Bundesliga geklettert. Die Niedersachsen setzten sich am Sonntag zu Hause gegen den 1. FC Union Berlin mit 1:0 (0:0) durch. Drei Tage nach dem 1:1 in der Europa League bei AS Saint-Etienne sorgte vor 27.012 Zuschauern Stürmer Wout Weghorst (69.) für den Erfolg, durch den der VfL auch im zehnten Pflichtspiel unter seinem neuen Chefcoach Oliver Glasner ungeschlagen blieb.

Wolfsburg liegt mit 15 Zählern nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. Aufsteiger Berlin steht als Tabellen-16. nach der vierten Niederlage in Serie nur aufgrund der besseren Tordifferenz noch nicht auf einem direkten Abstiegsplatz.