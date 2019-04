1. FC Union Berlin: Sebastian Polter: „Wir müssen mutig bleiben“

Berlin. Mit seinem Kopfball-Treffer, der dem 1. FC Union das 2:2 gegen Jahn Regensburg gesichert hat, war Sebastian Polter einmal mehr umjubelter Spieler der Köpenicker. Dass er sich angesichts des vierten Spiels in Folge ohne Sieg erneut nur bedingt über sein siebtes Saisontor freuen konnte, ist nachvollziehbar.

„Wieder ein Tor für die Statistik, ich hätte wieder lieber gewonnen“, so der Angreifer, der schon vor zwei Wochen beim 1:3 gegen den SC Paderborn nur Ergebniskosmetik betreiben konnte.

Doch der 28-Jährige verkörperte am Freitagabend nach seiner Einwechslung in der 72. Minute jenen Kampfgeist, mit dem es dem Berliner Fußball-Zweitligisten in den verbleibenden fünf Saisonspielen doch noch gelingen kann, den Aufstiegstraum zu verwirklichen.

Polters Bilanz: Drei Schüsse, ein Tor

„Wir müssen uns für die letzten Wochen Mut aneignen“, forderte Polter. Dazu gehöre auch der Mut, „Fehler zu machen, zu analysieren und abzustellen. Auch mehr in Eins-gegen-eins-Situationen zu gehen und Torchancen zu kreieren.“

Polter selbst zeigte gegen Regensburg, wie es gehen kann. Für sein Tor benötigte er nur zwölf Ballaktionen und drei Schüsse.

Mehr über Union lesen Sie hier.