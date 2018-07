Erfolgreicher Test für den 1. FC Union

Fürstenwalde. Zweitligist 1. FC Union Berlin hat ein Testspiel beim Regionalligisten FSV Union Fürstenwalde mit 3:1 (1:1) gewonnen. Die Tore für die Köpenicker erzielten am Donnerstag der aus Sandhausen zurückgekehrte Eroll Zejnullahu (2. Minute), Akaki Gogia (53.) und Philipp Hosiner (63.). Andor Bolyki traf für Fürstenwalde zum 1:1 (35.). In der 85. Minute schoss Angreifer Gogia einen Elfmeter an die Latte.

Zweiter Sieg im dritten Test

Nach dem 3:1-Erfolg vom Vortag gegen Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC war dies der zweite Sieg im dritten Vorbereitungs-Spiel. Am Sonntag hatten die Berliner zur offiziellen Saisoneröffnung gegen Carl Zeiss Jena 1:1 gespielt.

Der neue Trainer Urs Fischer nahm in der 65. Minute acht Wechsel vor. Am 8. Juli starten die Berliner ins Trainingslager nach Klosterpforte in Nordrhein-Westfalen. Dort bestreiten sie Testspiele gegen den englischen Club Norwich City und Girondins Bordeaux.

