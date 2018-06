Union Berlin startet mit allen Neuzugängen ins Training

Berlin. Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin ist am Mittwoch mit einem neuen Trainer-Duo und allen sechs Neuzugängen ins Training für die kommende Zweitliga-Saison eingestiegen. Nicht beteiligt am 107-minütigen Auftakt waren Sebastian Polter und Fabian Schönheim, die ihre Reha-Maßnahmen fortsetzten, sowie Marc Torrejon, der sich nach Verletzungsproblemen individuell vorbereitete.

Trainer Fischer mit dem Kader zufrieden

Der Schweizer Trainer Urs Fischer zeigte sich zufrieden mit der Zusammenstellung des Teams. Geschäftsführer Oliver Ruhnert habe einen guten Job gemacht. «In unserem Kader ist jetzt Erfahrung gepaart mit jugendlichem Leichtsinn», meinte der Coach, der sich nicht zu weiteren möglichen Zugängen äußern wollte. Mit bei der ersten Trainingseinheit war auch der erst tags zuvor verpflichtete Co-Trainer Markus Hoffmann aus Österreich, der schon beim FC Basel mit Fischer zusammenarbeitete.

Nach dem Auftakt reiste das Team ins Trainingslager Bad Saarow, wo nach der TV-Übertragung des Deutschland-Spiels gegen Südkorea bei der WM in Russland ein erster Lauf anstand. Die erste Einheit auf dem Platz in Reichenwalde bei Saarow ist für Donnerstag geplant.

Am Sonntag erfolgt im heimischen Stadion an der Alten Försterei die Vorstellung des Teams vor dem Testspiel gegen Drittligist FC Carl Zeiss Jena, das in Erinnerung an das FDGB-Pokalfinale vor 50 Jahren ausgetragen wird. 1968 hatte Union in Halle/Saale den DDR-Meister aus Thüringen mit 2:1 besiegt und den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert.

Mehr zu Union:

Union setzt auf Berlin und viel Erfahrung

Sechster Neuzugang: Union verpflichtet Joshua Mees

Eroll Zejnullahu nach Ausleihe zurück bei Union Berlin

Fünfter Union-Neuling: Manuel Schmiedebach ausgeliehen

( dpa )