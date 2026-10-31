Es ist das Duell der beiden formstärksten Teams der Liga: Spitzenreiter Hertha BSC gastiert beim Tabellendritten vom 1. FC Kaiserslautern und muss sich auf dem Betzenberg behaupten (13 Uhr, Sky). Ob Stürmer Luca Schuler für die Berliner wieder gegen seinen Lieblingsgegner trifft? In jedem Fall dürfte es gegen die beste Defensive der Liga viel Geduld brauchen. Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker!

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Immer Hertha – Vorsprung durch Geduld
Immer Hertha
 