Es ist das Duell der beiden formstärksten Teams der Liga: Spitzenreiter Hertha BSC gastiert beim Tabellendritten vom 1. FC Kaiserslautern und muss sich auf dem Betzenberg behaupten (13 Uhr, Sky). Ob Stürmer Luca Schuler für die Berliner wieder gegen seinen Lieblingsgegner trifft? In jedem Fall dürfte es gegen die beste Defensive der Liga viel Geduld brauchen. Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker!
Podcast-Folge
Immer Hertha – Vorsprung durch Geduld
Immer Hertha
- Abwehrkräfte: Warum Linus Gechter von Hertha BSC der ungewöhnlichste Verteidiger der Liga ist
- Überraschende Entwicklung: Wie sich die Leihprofis von Hertha BSC in der Fremde schlagen
- Immer Hertha News: Aktuelles rund um Hertha BSC im Blog
- Kolumne Immer Hertha: Wie man bei Hertha BSC um die Macht der Bilder ringt und was dabei kleben bleibt
- Podcast: Vorsprung durch Geduld