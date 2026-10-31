Guten Morgen aus Kaiserslautern! Ich lege gerade die letzten Meter des Wegs zurück, den Hertha in dieser Saison schon gemeistert hat – den hinauf zum Gipfel. Während ich mein Ziel heute aber schon erreichen und den Betzenberg erklimmen kann, steht der Hauptstadtklub zwar an der Tabellenspitze der Zweiten Liga, muss aber noch einiges tun, um den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Einen wichtigen Schritt könnte das Team von Trainer Stefan Leitl im „Topspiel schlechthin” (Zitat Leitl) aber heute machen – sofern auch die Spieler den kulinarischen Spezialitäten der Pfalz ferngeblieben sind. Ich habe mich jedenfalls zu keinen Experimenten in der Verköstigung hinreißen lassen, stattdessen aber den herbstlich bunt gefärbten Pfälzer Wald von der Autobahn aus bewundert. Und noch eine gute Nachricht für alle blau-weißen Unterstützer: Hier strahlt die Sonne, Fritz-Walter-Wetter ist das keines.