Heute könnte den Spielern von Hertha BSC Historisches gelingen: Der achte Sieg im achten Saisonspiel würde den Startrekord der eingleisigen Zweiten Liga egalisieren. Bisheriger alleiniger Rekordhalter ist die Mannschaft von Hannover 96 aus der Saison 1986/87. Dem aktuellen Hertha-Jahrgang steht bei diesem Vorhaben Holstein Kiel entgegen, das den blau-weißen Hauptstadtklub heute als Tabellenletzter im hohen Norden empfängt (18.30 Uhr) – und damit gehörig unter Druck steht.
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Immer Hertha – Fürth, VAR, Freudentaumel!
Immer Hertha
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