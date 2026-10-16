Heute könnte den Spielern von Hertha BSC Historisches gelingen: Der achte Sieg im achten Saisonspiel würde den Startrekord der eingleisigen Zweiten Liga egalisieren. Bisheriger alleiniger Rekordhalter ist die Mannschaft von Hannover 96 aus der Saison 1986/87. Dem aktuellen Hertha-Jahrgang steht bei diesem Vorhaben Holstein Kiel entgegen, das den blau-weißen Hauptstadtklub heute als Tabellenletzter im hohen Norden empfängt (18.30 Uhr) – und damit gehörig unter Druck steht.

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