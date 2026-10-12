Auch die lange Länderspielpause kann Hertha BSC nicht vom Siegen abhalten – vom guten Fußballspielen jedoch schon ein wenig. Gegen die SpVgg Greuther Fürth stottert der Motor gehörig, am Ende steht dennoch ein 2:1 und der Ausbau der Tabellenführung.

Wie Mads Pedersen auch über den Fußball hinaus ein unglaublich wichtiger Zugang geworden ist? Und warum Paul Seguin spät am Nachmittag doch noch auf den Rat seines Vaters hörte? Darüber sprechen die Morgenpost-Sportredakteure Paul Gorgas und Nelis Heidemann in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Außerdem geht’s um die beeindruckende Kulisse im Olympiastadion, die weiter schwelende Stürmer-Diskussion, fehlende Intensität und die bevorstehende kurze Woche bis zum Auswärtsspiel in Kiel.

Viel Spaß beim Reinhören!

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