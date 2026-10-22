Mit dem 0:0 in Kiel am Freitagabend endete die historische Siegesserie von Hertha BSC. Trotzdem steht die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Leitl weiter an der Tabellenspitze der Zweiten Liga. In Westend konzentriert sich das Team nun auf das Duell mit Arminia Bielefeld am Samstag im Olympiastadion. In der Trainingswoche standen vor allem Abschlüsse auf dem Programm.

Wir berichten über die spannendsten News rund um Hertha BSC im Blog.

256853_234_cover.jpg
Immer Hertha – Ende der Serie: Und jetzt?
Immer Hertha
 

Die wichtigsten News zu Hertha BSC aus dem Vormonat findet ihr hier.

BM mit Material von dpa/sid/afp